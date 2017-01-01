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Bingöl'de kadınlara, hastalıklarla ilgili eğitim verildi



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de kadınlara çeşitli hastalıklarla ilgili eğitim verildi.

Bingöl Toplum Sağlığı Merkezi uzmanları tarafından, Genç ilçesi Şehit Hakan Akdere Kültür merkezinde kadınlara yönelik çeşitli hastalıklarla ilgili eğitim semineri düzenlendi. Yaklaşık 3 saat süren eğitim seminerinde kadınlara, kanser, erken teşhis, kendi kendine meme muayenesi, kanser taramaları, kuduz ve hijyen konuları anlatıldı.

Çeşitli yerlerde eğitim ve semineri verdiklerini aktaran Dr. Yağmur Kılıç, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve Meme Kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Daha sonra kadınların kendi kendine meme muayenesini nasıl yapmaları gerektiğini aktarıldı.

(YA-HİV-Y)



29.04.2017 14:06:19 TSI

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