Antikkapı tanıtılıyor
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı İdeal Evlilik Fuarı'nda tanıtım standı açtı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Antikkapı, İDEV fuarında tanıtım standı kurdu. Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda Antikkapı, farklı ve kaliteli konseptini sergileme fırsatı buluyor. İDEV fuarında açılan standta Sekapark Otel Düğün Salonu, Mehmet Ali Paşa Düğün Salonu, Kadıköy Düğün Salonu, Seka Sahil 2 Düğün Salonu, Altınkemer Düğün Salonu, Başiskele Düğün Salonu, Beylikbağı Düğün Salonu ile Beylikbağı Kültür Merkezi, Mevlana Kültür Merkezi, Tepeköy Kültür Merkezi'nin tanıtımı yapılıyor. Antikkapı Standı'na vatandaşlar da büyük ilgi gösteriyor.
(İG-AY)
29.04.2017 14:08:49 TSI
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