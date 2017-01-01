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Körfez'e yeni bağlantı yolları



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi ilçeye kazandırılacak olan yeni bağlantı yolları için çalışmalara başladı.

Körfez Belediyesi tarafından yeni planlanan yolların yapımı devam ederken, ilçede ulaşım ağıda genişliyor. Son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi'nin iş birliği ile yapılacak yeni bağlantı yolları için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, ilçeye geldi, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ile birlikte incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında Belediye Başkan Yardımcıları Selattin Kabadayıoğlu, Sait Çalık, Levent Yılmaz ve daire müdürleri de hazır bulundu. Şehir merkezindeki incelemelerin ardından İlimtepe'de yapımı devam eden ve Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlantının da yapılacağı duble yol çalışmasının yapıldığı alana geçildi. İlimtepe için önemli bir çalışma olan duble yol hakkında Başkan Baran, Büyükşehir Başkan Vekili Özak'a bilgiler aktardı.

(İG-AY)



29.04.2017 14:10:17 TSI

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