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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Tekirdağ AFAD'tan 'Afete Hazır İşyeri Eğitimi'

29 Nisan 2017 Cumartesi, 14:04
Tekirdağ AFAD'tan 'Afete Hazır İşyeri Eğitimi'
Tekirdağ AFAD'tan 'Afete Hazır İşyeri Eğitimi'

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ AFAD tarafından Marmaraereğlisi ilçesinde bir demir çelik endüstrisi ve lojistik firması yöneticileri ve personeline 'Temel Afet Bilinci' eğitimi verildi.
Marmaraereğlisi ilçesinde faaliyet gösteren Kaptan Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. ile Çebi Trans ve Lojistik Tic. A.Ş. personel ve yöneticilerine Afete Hazır İşyeri projesi kapsamında "Temel Afet Bilinci" eğitimi verildi.
Kaptan Demir Çelik tesislerinde gerçekleştirilen eğitim iki oturumda gerçekleştirildi ve eğitime 130 personel katıldı. Katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşanılan mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.
(YG-MK-Y)

29.04.2017 14:13:32 TSI
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