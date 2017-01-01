29 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yatırımlarına 2017'de de devam ediyor

29 Nisan 2017 Cumartesi, 14:06
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yatırımlarına 2017'de de devam ediyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yatırımlarına 2017'de de devam ediyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra 13 ayrı ilçede çalışmalarını sürdürüyor. 2017 yılı planlamasında yer alan projelerine devam eden Büyükşehir Belediyesi, geleceği baz alan uygulamaları ile vatandaşlardan tam not alıyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi "Her İlçeye Eşit Hizmet" anlayışı ile fiziki ve sosyal belediyecilik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. İlçelerde yürütülen sıcak asfalt, sathi asfalt, prestij cadde uygulaması, kilitli parke döşeme işi, kaldırım, semt pazarı, semt sahası, kültür merkezi ve diğer fiziki ve sosyal faaliyetlerle vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, her ilçede olduğu gibi Siverek'te de göz dolduran yatırımlara imza atıyor.
Siverek Kültür Merkezi inşaatı sürüyor
Büyükşehir Belediyesi, Siverek'in Fırat Mahallesinde inşaat çalışmalarına başladığı Kültür Merkezi ile ilçede sosyo-kültürel önemli bir ihtiyaca cevap vermiş olacak. Yaklaşık 3 bin 300 metrekarelik bir alan üzerine kurulacak olan Siverek Kültür Merkezi Projesinde konferans salonu, açık ve kapalı sinema salonları, kafetarya, kütüphane, toplantı odası, restoran ve atölyeler yer alıyor.
Siverek'e iki ayrı semt pazarı yapılıyor
Büyükşehir ayrıca Siverek'te Ayvanat Mahallesi ve Dicle Mahallesinde olmak üzere iki ayrı semt pazarının inşaatını sürdürüyor. Kısa bir süre sonra hizmet verecek olan pazarlar, Siverek'te büyük bir eksikliği gidermiş olacak.
Spor kompleksi gençlerin hizmetine sunulacak
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yine Siverek Ayvanat Mahallesinde yapımında sona gelinen spor kompleksi Siverekli gençlerin hizmetine sunuluyor. İlçeye yapılan spor sahası hizmetinden duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle sakinleri ve özellikle gençlerin, sahanın ilçeye kazandırılmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve şahsında ekibine teşekkür etti.
Ayvanat Mahalle Sakini Kazım Yıldız, "Gençler için yaptırılan spor kompleksinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için bu gibi hizmetlerin artmasını istiyoruz" dedi.
(Şİ-SD-Y)

29.04.2017 14:14:53 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sabir etkinlikleri şiir dinletisiyle devam etti
YEREL

SABİR ETKİNLİKLERİ ŞİİR DİNLETİSİYLE DEVAM ETTİ
Şanlıurfa'da terör operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DA TERÖR OPERASYONU
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 10 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA: 10 YARALI
Kuveyt İstanbul Başkonsolosu Şanlıurfa'da
YEREL

KUVEYT İSTANBUL BAŞKONSOLOSU ŞANLIURFA'DA
Şanlıurfa'da elektrik kesintileri yaşanacak
YEREL

ŞANLIURFA'DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANACAK
Hudut karakoluna saldırıya Suriyelilerden tepki
YEREL

HUDUT KARAKOLUNA SALDIRIYA SURİYELİLERDEN TEPKİ
Eyyübiye Belediyesi Sabır Günü Etkinlikleri 3 dilde dua ile başladı
YEREL

EYYÜBİYE BELEDİYESİ SABIR GÜNÜ ETKİNLİKLERİ 3 DİLDE DUA İLE BAŞLADI
Apartmanda çıkan yangın korkuttu
YEREL

APARTMANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
1,5 ton bozuk gıda maddesi imha edildi
YEREL

1,5 TON BOZUK GIDA MADDESİ İMHA EDİLDİ
Şanlıurfa'da üç dilde &quot;sabır duası&quot;
YEREL

ŞANLIURFA'DA ÜÇ DİLDE "SABIR DUASI"

Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Balık ve manav hali inşaatında sona gelindi
YEREL

BALIK VE MANAV HALİ İNŞAATINDA SONA GELİNDİ
Hudut karakoluna saldırıya Suriyelilerden tepki
YEREL

HUDUT KARAKOLUNA SALDIRIYA SURİYELİLERDEN TEPKİ
Engelli müzik grubundan üniversite öğrencilerine konser
YEREL

ENGELLİ MÜZİK GRUBUNDAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE KONSER
Harran Üniversitesinde Antik Çağda Hastalık ve Sağlık konferansı
YEREL

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE ANTİK ÇAĞDA HASTALIK VE SAĞLIK KONFERANSI
Haliliye zabıta ekiplerinden kapsamlı denetim
YEREL

HALİLİYE ZABITA EKİPLERİNDEN KAPSAMLI DENETİM
Harran Üniversitesinde YÖS sınavı başvurusu başladı
YEREL

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE YÖS SINAVI BAŞVURUSU BAŞLADI
Eğitim Bir Sen Futbol Turnuvasının Finali Yapıldı
YEREL

EĞİTİM BİR SEN FUTBOL TURNUVASININ FİNALİ YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Birleşik Krallık'ta bulutların üzerinde sırtında yüküyle yürüyen figür
YAŞAM

UÇAKTAKİ YOLCU YAKALAMIŞTI, FOTOĞRAFI YAKINLAŞTIRDIKLARINDA İSE...

 1
  • 2 Duş pozu olay oldu
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 Boy farkı ortaya çıktı