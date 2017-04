YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yatırımlarına 2017'de de devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yatırımlarına 2017'de de devam ediyor



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra 13 ayrı ilçede çalışmalarını sürdürüyor. 2017 yılı planlamasında yer alan projelerine devam eden Büyükşehir Belediyesi, geleceği baz alan uygulamaları ile vatandaşlardan tam not alıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi "Her İlçeye Eşit Hizmet" anlayışı ile fiziki ve sosyal belediyecilik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. İlçelerde yürütülen sıcak asfalt, sathi asfalt, prestij cadde uygulaması, kilitli parke döşeme işi, kaldırım, semt pazarı, semt sahası, kültür merkezi ve diğer fiziki ve sosyal faaliyetlerle vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, her ilçede olduğu gibi Siverek'te de göz dolduran yatırımlara imza atıyor.

Siverek Kültür Merkezi inşaatı sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Siverek'in Fırat Mahallesinde inşaat çalışmalarına başladığı Kültür Merkezi ile ilçede sosyo-kültürel önemli bir ihtiyaca cevap vermiş olacak. Yaklaşık 3 bin 300 metrekarelik bir alan üzerine kurulacak olan Siverek Kültür Merkezi Projesinde konferans salonu, açık ve kapalı sinema salonları, kafetarya, kütüphane, toplantı odası, restoran ve atölyeler yer alıyor.

Siverek'e iki ayrı semt pazarı yapılıyor

Büyükşehir ayrıca Siverek'te Ayvanat Mahallesi ve Dicle Mahallesinde olmak üzere iki ayrı semt pazarının inşaatını sürdürüyor. Kısa bir süre sonra hizmet verecek olan pazarlar, Siverek'te büyük bir eksikliği gidermiş olacak.

Spor kompleksi gençlerin hizmetine sunulacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yine Siverek Ayvanat Mahallesinde yapımında sona gelinen spor kompleksi Siverekli gençlerin hizmetine sunuluyor. İlçeye yapılan spor sahası hizmetinden duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle sakinleri ve özellikle gençlerin, sahanın ilçeye kazandırılmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve şahsında ekibine teşekkür etti.

Ayvanat Mahalle Sakini Kazım Yıldız, "Gençler için yaptırılan spor kompleksinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için bu gibi hizmetlerin artmasını istiyoruz" dedi.

