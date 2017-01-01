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SP Van İl Başkanı Özay'dan 1 Mayıs mesajı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı.

Mesajında tüm işçilerin emek gününü kutlayan Özay İlhan, "İşçiler için gerçek bayram, emeklerinin karşılıklarını hakkıyla alabildikleri gün olacaktır" dedi.

Türkiye'de en fazla ihlal ve istismar edilen hakkın 'Emek Hakkı' olduğunu vurgulayan İlhan, taşeron işçiliğini buna örnek olarak gösterdi. Hükümetin taşeron işçilere defalarca kadro sözü verdiği halde, herhangi bir şekilde kadro vermediği gibi taşeron işçilerin sorunlarına da herhangi bir çözüm üretmediğini söyleyen İlhan, her 1 Mayıs öncesi patlak veren Taksim tartışmalarını da, işçilerin gerçek sorunlarının konuşulmasını engellemek için oluşturulmuş suni bir gündem olarak nitelendirdi.

İlhan, "1 Mayıs taşeron köleliğinin, alın terinin, işçi haklarının, sosyal güvenlik sisteminin konuşulması gereken bir günken maalesef her yıl olduğu gibi yine sadece taksim konuşulacaktır. Siyasi ve ideolojik yaklaşımlarla 1 Mayıs bayramı Taksim üzerinden gerilim ve kutuplaşma nedeni haline getirilmiştir. Çünkü başta iktidar olmak üzere işçiyi, taşeron köleliğini, asgari ücret sefaletini konuşmaya yüzü olmayanlar, bilinçli olarak Taksim tartışmasını körükleyerek gündem saptırıyorlar" dedi.

İlhan mesajını, "İşçinin alın terinin karşılığını aldığı, insanca çalışma koşullarını sağlandığı kalkınmış ve müreffeh bir Türkiye temennisiyle, tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sağlıklı, mutlu bir hayat diliyorum" sözleriyle tamamladı.

(EKİP-ŞAK-HA-Y)



29.04.2017 14:17:25 TSI

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