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Boztepe yolu genişliyor

29 Nisan 2017 Cumartesi, 14:11
Boztepe yolu genişliyor
Boztepe yolu genişliyor

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehrin en önemli turizm merkezlerinden olan 500 metre yüksekliğindeki Boztepe'ye ulaşımı kolaylaştırmak yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.
15 metre genişliğinde ve 3 şeritli olacak şekilde yüksek standartlara kavuşturulacak Boztepe yolunda genişletme çalışmaları sürerken taş duvar imalatları da başladı. Boztepe Teleferik İstasyonu'ndan Nizamettin Mezarlığı'na kadar olan 5.6 km'lik güzergâh üzerinde devam eden genişletme çalışmalarının istasyondan aşağı doğru olan 1.5 km'lik bölümü tamamlandı. Ardından genişletilen yolun kenarında toprak kayma riski olan yerlere yaklaşık 850 m uzunluğunda, 5 bin metreküp taş duvar imalatı yapılarak yollar koruma altına alındı.
Yaklaşık 8 km'lik mevcut güzergâh üzerinde başlatılan çalışmalar tamamlandığında, Boztepe yolu 15 m genişliğinde ve 3 şeritli olacak. 12 metresi sıcak asfalt, 1.5 metresi kaldırım ve 1.5 metresi 'V' kanal olacak yoldaki şeritlerin ikisi çıkış, biri de iniş için kullanılacak.
(MAK-SLH-Y)

29.04.2017 14:19:54 TSI
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