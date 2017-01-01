YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Serik Kaymakamlığı 8. Voleybol Turnuvası

Serik Kaymakamlığı 8. Voleybol Turnuvası



(Fotoğraflı)



Sedat Temel

ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 8.'cisi düzenlenen "Serik Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası" başladı.

Serik Kaymakamlığı 8. Voleybol Turnuvası başladı. Başkanlığını Serik Kaymakamı Haluk Şimşek'in yaptığı Serik'in Geleneksel Spor Şöleni'nin ilk gününde 3 müsabaka yapıldı. Erkekler kategorisinde oynanan müsabakada Serik Vergi Dairesi ile Kaymakam Haluk Şimşek'in de takımda yer aldığı Serik Kaymakamlığı karşılaştı. Serik Kaymakamlığı'nın 2-0 kazandığı mücadele sonrasında ise Bayanlar kategorisindeki maçlar başladı. Bayanlarda günün ilk maçında Serik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı, Mehmet Akif Ersoy İlk-Ortaokulu takımın 2-1 mağlup etti. Bayanlar kategorisinde ikinci ve açılış gününün son maçında ise Özel Sevgibağı Rehabilitasyon Merkezi ile Dr. Gülşen-Dr. Baki Özpınar İlkokulu karşılaştılar. Dr. Gülşen-Dr. Baki Özpınar İlkokulu müsabakayı 2-0 kazanarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapmış oldu.

(ST-SÇ-Y)



29.04.2017 14:23:01 TSI

NNNN

