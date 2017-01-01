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Öğrenciler hünerlerini sergiledi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Yusuf Gökçenay Bilim Sanat Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan karma resim sergisi, Van AVM'de sergilendi.

Serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, Bilim Sanat Merkezi Müdürü Lütfü Aydın, Şişli Öğretmenevi Müdürü Sinan Aldemir, Güzel Sanatlar Öğretmeni Nevzat Ebinç, öğrenciler ve veliler katıldı. Üstün yetenekli öğrencilerin yapmış olduğu birbirinden güzel eserler büyük ilgi çekerken, sergi gün boyu halka açık kaldı. Sergiyi dolaşan, resimleri tek tek inceleyen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl ve beraberindekiler, öğrencilerle çalışmalar üzerine sohbet etti. 80'e yakın resmin sergilendiği Van AVM'de, öğrenciler yapmış oldukları eserleri sergilemekten dolayı mutluluklarını dile getirdi. Öğrenci velilerinin katıldığı sergi, halk tarafından da büyük ilgi gördü.

(EKİP-ŞAK-Y)



29.04.2017 14:30:36 TSI

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