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KO-MEK sergisinde Kırk Yama ürünler görücüye çıktı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Çayırova KO-MEK Sergisinde Kırk Yama ürünler görücüye çıktı.

Unutulmaya yüz tutmuş kültürel giysileri ve yemekleri gün yüzüne çıkaran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Kursları (KO-MEK), İç Anadolu Bölgesi konseptiyle Çayırova'da ilçe sergisi açtı. Çayırova Belediyesi Düğün Salonu'nda açılan sergiye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Halk Eğitim Müdürü Mehmet Naci Kork, Ak Parti Çayırova İlçe Başkanı Zafer Kılıç'ın yanı sıra diğer birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KO-MEK'in bir halk üniversitesi olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Biz halkımıza bir telefon kadar yakınız, ne eksiğiniz ne isteğiniz varsa bize ulaşın. Yaşadığımız olaylardan ders almazsak aynı olaylar döner dolaşır yine başımıza gelir. Bu anlamda uyanık olup sağlıklı olmaya, güçlü olmaya mecburuz" dedi.

İç Anadolu bölgesinin tüm güzelliklerini yaklaşık 900 ürünle sergilendiği sergide birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. Tamamı kursiyerlerin el emeğinden oluşan sergi de İç Anadolu'ya ait kültürel değerlerde yansıtıldı. Mevlana'dan Nasrettin Hoca'ya Ertuğrul Gaziden Hayme Ana'ya kadar birçok tarihe mal olmuş şahsiyetlerinde sergilendiği sergide 15 Temmuz Şehitlerinden Niğde doğumlu Ömer Halis Demir'de unutulmadı.

(İG-RFK-Y)



29.04.2017 14:37:11 TSI

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