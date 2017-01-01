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Ceylanpınar Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 14:32
Ceylanpınar Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
Ceylanpınar Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Uğur Kuş
ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın girişimleriyle Belediye araç filosuna 2 yeni araç kazandırıldı.
Tam donanımla bir çöp toplama aracı ile bir adet mobil jeneratör aracını tanıtan Ceylanpınar Belediyesi, ilçede araç turu attı. Destek hizmetleri araç envanterine eklenen araçlar hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, bir çöp toplama ve bir mobil jeneratör aracının araç filosuna dahil edildiğini söyledi. Suriye sığınmacılarla birlikte Ceylanpınar nüfusunun 150 bine yaklaştığını belirterek Daşkıran, belediye bünyesindeki araçlarla hizmet vermeye çalıştıklarını ancak zaman zaman artan nüfus dolayısıyla bazı hizmetleri yetiştiremediklerini belirtti. Bütün kırsal mahallelere yeterli hizmet verebilmek için yoğun bir çaba harcadıklarını aktaran Daşkıran, "Özellikle temizlik ve çöp toplama konusunda araçlara ihtiyacımız vardı. Bu duruma hassasiyet gösteren Belediye Başkanımız Menderes Atilla'nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapmış olduğu görüşmeler neticesinde bir tam donanımlı çöp toplama aracını araç filomuza dahil ettik. Ayrıca yine gerek belediyemizin bütün birimlerinin çalışmalarını desteklemek ve gerekse halkımızın hizmetine sunmak amacıyla bir mobil jeneratör aracı da filomuza dahil oldu. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
Belediye araç filosuna eklene 2 yeni araçla birlikte 30 Mart 2014'ten bu yana belediye araç filosuna 38 yeni araç eklenmiş oldu.
(UK-SD-Y)

29.04.2017 14:41:20 TSI
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