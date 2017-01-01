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Güçlü Kadın Eli Derneği kuruldu



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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de 'Güçlü Kadın Eli Derneği' kuruldu ve ilk genel kurul toplantısı dernek binasında yapıldı.

Genel kurul, bir dakikalık şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Toplantıda konuşan Başkan Sadife Aşıcıel, "Eskişehir'de kadınların güçlü olması ve kadınlar arasında birliktelik sağlanması için Eskişehir'de 'Güçlü Kadın Eli Derneğini kurduk ve üye çoğunluğunu sağlayarak ilk genel kurul kongremizi yaptık. Amacımız, kadınlarımızı, kadın hakları konusunda bilgilendirmek. Çocuk ve yaşlılarımızın bakımı hakkında kurslar düzenleyip eğitim almalarını sağlamak. Kadın hastalıkları, kanser ve diğer hastalıklar hakkında seminerler düzenleyerek bilgilenmelerini sağlamak. Engelli kadınlara sahip çıkmak ve iş imkanı sağlamaktır'' dedi.

Yapılan genel kurul toplantısında; Başkanlığa Sadife Aşıcıel, Başkan Yardımcılıklarına Fatma Cihan Polat ve Satı Göçmel, Sekreterliğe, Hürriyet Akyüz, Muhasip üyeliğe Keziban Başak, Denetim Kurulu Başkanlığına Fatma Dinç, Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Buse Ağar Dağ, Disiplin Kurulu Başkanlığına Şemsi Murat, Disiplin Kurulu Başkan Yardımcılığına Sıdıka Erdağ, Sosyal İşlerden Sorumlu Yasemin Güvenç, Halkla İlişkiler ve Basından Sorumlu Handan Temur Altın seçildiler.

(İHA-MET-Y)



29.04.2017 14:45:52 TSI

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