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Mesir Festivaline katılan ülkelere hediye töreni



(Fotoğraflı)



Aykut Yeniçağ

MANİSA (İHA) - Manisa'da 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, festivale katılan ülkelere hediye verildi.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, Manisa'ya gelen yabancı misafirler için hediye töreni düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu'nda gerçekleştiren törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, K.K.T.C. Büyükelçisi Fazılcan Korkut, Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucunski, Polonya Büyükelçsii Maciej Lang, Ukrayna Büyükelçiliği Baş Katibi Denis Zolotaryov, Kırgizistan Oş Belediyesi Başkanı Aytmanat Kadirbaev, K.K.T.C. Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Makedonya Rostuşe Belediye Başkanı Mukrem Mehmedi, Arnavutluk Berat Belediyesi Başkanı Teuta Mucogllava, Bosna Hersek Prijedor Belediyesi Başkan Yardımcısı Drago Tadic, Kazakistan Uralsk Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurzhanov Mırbolat, Makedonya Üsküp Belediyesi Delegasyon Lideri Dragi Davchevski katıldı.

Törende protokol tarafından 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, festivale katılan ülkelere ve törene danslarıyla renk katan Arnavutluk, Bulgaristan, Hindistan, K.K.T.C., Litvanya, Makedonya ve Moldova Halk Dansları topluluklarına da hediyeleri verildi.

(AY-Y)



29.04.2017 14:46:44 TSI

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