YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ters laleler büyülüyor

Ters laleler büyülüyor



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Türkiye'de nadir bölgelerde yetişen ters laleler, Van'ın Bahçesaray ilçesinde de çiçek açtı.

Yılın büyük bir bölümü kar altında geçiren Bahçesaray ilçesi, havaların ısınmasıyla birlikte 15 gün ile 1 ay ömürleri olan ters laleler çiçek açmaya başladı. Referandum seçimlerinde Bahçesaray'da yüzde 68'lik evet çıkmasının ardından AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, çalışma arkadaşları ile birlikte kırsal mahallelere başlattığı teşekkür ziyaretler devam ediyor. Ziyaret ettikleri Arvas Mahallesi'nde ters laleleri görünce çiçeklerin arasına giren Sabırlı, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

(EKİP-ŞAK-Y)



29.04.2017 14:51:39 TSI

NNNN

