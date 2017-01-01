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Hakkari'de Valilik Kupası Kayak Yarışması düzenlendi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 14:51
Hakkari'de Valilik Kupası Kayak Yarışması düzenlendi
Hakkari'de Valilik Kupası Kayak Yarışması düzenlendi

(Fotoğraflı)

Mimar Kaya
HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Merga Bütan Kayak Tesisi'nde kayak yarışması düzenlendi.
Hakkari'ye 12 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 700 rakımlı Merga Bütan Kayak Tesisi'nde düzenlenen yarışma oldukça çekişmeli geçti. Toplam 20 sporcunun katıldığı kayak yarışmasında 30-40 yaş kategorisinde Gıyasettin Gür birinci, 40-45 yaş kategorisinde Salman Özkan birinci gelirken, 50-55 yaş kategorileri arasında ise Hacı Tansu birinci oldu. Kayak yarışmasının ardından dereceye girenlere eşofman takımı ve madalyaları Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal tarafından verildi.
Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari'de kayak sporuna dikkat çekmek ve batı illerindeki kayakseverlerin kentte gelmesi için ilk kez 30-40, 40-45 ve 50-55 yaş arası kategorisinde yarışma düzenlediklerini söyledi. Vali Toprak, "Nisan ayının 29'u Mayıs ayına iki gün kaldı. Fakat halen pistimizde bozulma, açılma yok. Tabi kar kalitesi biraz yumuşamakla beraber rahatlıkla kayak yapılabiliyor. Bu sabah yaklaşık 20 sporcunun katıldığı valilik kupası veteranlar kayak müsabakası düzenlendi. Türkiye'nin çoğu yerinde deniz mevsimi açıldı. Hakkari'de bahar ayı gelmesine rağmen dört mevsimi bir arada yaşıyoruz. Hakkarimizin kendine has bir coğrafyası ve iklimi var. Aynı anda hem kış sporları hemde yaz sporları yapılabiliyor. Görüldüğü gibi kayak merkezimizde kalın bir kar tabakası olmasından dolayı kayak devam ediyor. Birazdan da bisikletçilerimiz kent merkezine doğru bisiklet turu yapacak" diye konuştu.
Oldukça profesyonel kayak yapan Vali Toprak, beraberindekilerle kayak takımlarını giyerek pistin zirvesinden aşağı doğru kaydı. Dört mevsimin bir arada yaşandığı kayak tesislerinde haber takibi yaparken sıcaktan bunalan bir muhabir de karın erimesiyle göle dönen buzlu suda yüzerek serinledi.
Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen bisiklet turuyla program son bulurken, akşam saat 19.00'da meşaleli kayak gösterisinin de düzenleneceği öğrenildi.
(MK-ŞAK-MK-Y)

29.04.2017 15:00:18 TSI
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