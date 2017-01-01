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Melikgazi'de tarihi yapılar onarılıyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde aslına uygun olarak onarılan tarihi yapıların hizmete sunularak geleceğe taşındığını söyledi.

Melikgazi ilçe sınırları içerisinde yer alan 17 tarihi mekânı aslına uygun olarak onardıklarını ve Çağırağası Konağını Erciyes Üniversitesine, Kiçikapı Konağı ise Mimarlar Odasına tahsis ettiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'de yaklaşık bin 250 tescilli tarihi yapı bulunmakta olup bunun 700'ü Melikgazi ilçe sınırları içerisinde yer almaktadır. Kayseri için, Anadolu için hatta Türkiye için en önemli dünya mirası olan Kapalı Çarşı, Kayseri Kalesi, Gesi kuş evleri Selçuklu Cami ve Medreseleri ile Osmanlı Konak ve resmi kurum yapıları Melikgazi ilçe sınırlarında bulunmaktadır. Melikgazi tarih ve kültür turizmin merkezidir. Bu açıdan tarihi yapıları aslına uygun olarak onarıyor ve günümüzün kültür, sanat, eğitim ve sağlık gibi hizmetlerine sunuyoruz. Ancak yeni bir talep daha ortayı çıktı. Onarımı yaptığımız tarihi konak ve resmi yapılara şimdi butik oteller talep etmektedirler. Çok olumlu bulduğumuz bu talebi değerlendirerek kışın Erciyes'e gelen turistlerimizi yaz aylarında Gesi, Konaklar ve çarşı içi gezilerinden sonra bu tarihi mekanlarda konaklamak istiyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, onarımı yapılan bu tarihi mekanların butik otellere verilmesi ile hem istidama hem de ekonomiye hem de çarşı esnafına katkı sağlanacağını sözlerine ekledi.

(SK)



29.04.2017 15:05:07 TSI

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