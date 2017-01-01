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Okul ailebirliği üyeleri kahvaltıda bir araya geldi





(Fotoğraflı)



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - Devrek Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu tarafından kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu Okul Aile Birliği üyeleri tarafından organize edilen kahvaltı programında vatandaşlar bir araya geldi. Devrek Öğretmenevinde düzenlenen kahvaltı programına siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri büyük destek verirken, organize edilen program hakkında bilgi veren Okul Aile Başkanı Muhammet Kayapınar, "Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz ve okulumuz yararına düzenlediğimiz kahvaltı programımıza verdikleri desteklerden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Okul Aile Birliği tarafından organizasyonu sağlanan program beklediğimizin üzerinde gerçekleşti. Buradan elde edilecek gelir ile okulumuzun eksikliklerini gidermeyi hedefliyoruz. Her şeyi devletten beklemememiz doğru değil Devrekli hemşerilerimizde bunun bilincinde oldukları için bizlere gereken destekleri veriyorlar. Programımıza destek veren ve bu etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(FE-SÖ-Y)



29.04.2017 15:05:29 TSI

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