29 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfa'da Ödüllü bisiklet yarışı başlıyor

29 Nisan 2017 Cumartesi, 15:08
Şanlıurfa'da Ödüllü bisiklet yarışı başlıyor
Şanlıurfa'da Ödüllü bisiklet yarışı başlıyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bir sportif aktiviteye daha ev sahipliği yapıyor. Birçok ilden katılımın sağlandığı Ödüllü Yol Bisikleti Yarışı, 30 Nisan Pazar günü start alıyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 19 ilden 214 bisiklet tutkununun katılımı ile geçtiğimiz yıl düzenlediği Urfa sokakları dağ bisiklet Yarışının ardından bu yıl da yeni bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun katkılarıyla düzenleyeceği Ödüllü Yol Bisikleti Yarışı, 30 Nisan Pazar günü start alıyor. Türkiye'nin birçok ilinden gerek şahsi gerekse bisiklet kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği 76 ve 38 kilometrelik iki ayrı parkur şeklinde düzenlenecek yarışma sabah saat 09.00'da 1. Toplama Merkezinden (Maliye Arkası) başlayacak. 19 yaş üstü erkekler, 13-18 yaş arası yıldız ve genç erkekler ile tek kategoride kadınların pedal çevireceği yarışma için tüm hazırlıklar tamamlandı. Pazar günkü buluşmasının 38 kilogramlık güzergahı ise 1. Toplama Merkezi - Viranşehir Yolu - Tektek Dağları ve dönüş şeklinde olacak.
Çiftçi'den yarışmaya davet"
Şanlıurfa'da bu tür organizasyonların yapılması için yerel yönetim olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Türkiye'nin en genç şehrine sportif ve eğitim yönündeki aktiviteler yakışır. Bunun için kitap fuarlarına, eğitim buluşmalarına ve spor alanındaki organizasyonlara önem veriyoruz. Tüm ilçelerimizde yaptığımız spor kompleksleri ve kültür merkezlerinin vermiş olduğu olumlu gelişmeler aslında bizim doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Şimdi de geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Urfa sokakları dağ bisiklet yarışının ardından bu yıl da yol bisikleti tutkunlarını şehrimizde ağırlıyoruz. Yarın sabah startını vereceğimiz yarışmaya tüm Şanlıurfa halkını davet ediyoruz" dedi.
(AK-SD-Y)

29.04.2017 15:16:52 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ceylanpınar Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
YEREL

CEYLANPINAR BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yatırımlarına 2017'de de devam ediyor
YEREL

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARINA 2017'DE DE DEVAM EDİYOR
Sabir etkinlikleri şiir dinletisiyle devam etti
YEREL

SABİR ETKİNLİKLERİ ŞİİR DİNLETİSİYLE DEVAM ETTİ
Şanlıurfa'da terör operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DA TERÖR OPERASYONU
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 10 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA: 10 YARALI
Kuveyt İstanbul Başkonsolosu Şanlıurfa'da
YEREL

KUVEYT İSTANBUL BAŞKONSOLOSU ŞANLIURFA'DA
Şanlıurfa'da elektrik kesintileri yaşanacak
YEREL

ŞANLIURFA'DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANACAK
Hudut karakoluna saldırıya Suriyelilerden tepki
YEREL

HUDUT KARAKOLUNA SALDIRIYA SURİYELİLERDEN TEPKİ
Eyyübiye Belediyesi Sabır Günü Etkinlikleri 3 dilde dua ile başladı
YEREL

EYYÜBİYE BELEDİYESİ SABIR GÜNÜ ETKİNLİKLERİ 3 DİLDE DUA İLE BAŞLADI
Apartmanda çıkan yangın korkuttu
YEREL

APARTMANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
1,5 ton bozuk gıda maddesi imha edildi
YEREL

1,5 TON BOZUK GIDA MADDESİ İMHA EDİLDİ
Şanlıurfa'da üç dilde &quot;sabır duası&quot;
YEREL

ŞANLIURFA'DA ÜÇ DİLDE "SABIR DUASI"

Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Balık ve manav hali inşaatında sona gelindi
YEREL

BALIK VE MANAV HALİ İNŞAATINDA SONA GELİNDİ
Hudut karakoluna saldırıya Suriyelilerden tepki
YEREL

HUDUT KARAKOLUNA SALDIRIYA SURİYELİLERDEN TEPKİ
Engelli müzik grubundan üniversite öğrencilerine konser
YEREL

ENGELLİ MÜZİK GRUBUNDAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE KONSER
Harran Üniversitesinde Antik Çağda Hastalık ve Sağlık konferansı
YEREL

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE ANTİK ÇAĞDA HASTALIK VE SAĞLIK KONFERANSI
Haliliye zabıta ekiplerinden kapsamlı denetim
YEREL

HALİLİYE ZABITA EKİPLERİNDEN KAPSAMLI DENETİM
Harran Üniversitesinde YÖS sınavı başvurusu başladı
YEREL

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE YÖS SINAVI BAŞVURUSU BAŞLADI
Eğitim Bir Sen Futbol Turnuvasının Finali Yapıldı
YEREL

EĞİTİM BİR SEN FUTBOL TURNUVASININ FİNALİ YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Birleşik Krallık'ta bulutların üzerinde sırtında yüküyle yürüyen figür
YAŞAM

UÇAKTAKİ YOLCU YAKALAMIŞTI, FOTOĞRAFI YAKINLAŞTIRDIKLARINDA İSE...

 1
  • 2 Duş pozu olay oldu
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 Boy farkı ortaya çıktı