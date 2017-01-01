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Şanlıurfa'da Ödüllü bisiklet yarışı başlıyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bir sportif aktiviteye daha ev sahipliği yapıyor. Birçok ilden katılımın sağlandığı Ödüllü Yol Bisikleti Yarışı, 30 Nisan Pazar günü start alıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 19 ilden 214 bisiklet tutkununun katılımı ile geçtiğimiz yıl düzenlediği Urfa sokakları dağ bisiklet Yarışının ardından bu yıl da yeni bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun katkılarıyla düzenleyeceği Ödüllü Yol Bisikleti Yarışı, 30 Nisan Pazar günü start alıyor. Türkiye'nin birçok ilinden gerek şahsi gerekse bisiklet kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği 76 ve 38 kilometrelik iki ayrı parkur şeklinde düzenlenecek yarışma sabah saat 09.00'da 1. Toplama Merkezinden (Maliye Arkası) başlayacak. 19 yaş üstü erkekler, 13-18 yaş arası yıldız ve genç erkekler ile tek kategoride kadınların pedal çevireceği yarışma için tüm hazırlıklar tamamlandı. Pazar günkü buluşmasının 38 kilogramlık güzergahı ise 1. Toplama Merkezi - Viranşehir Yolu - Tektek Dağları ve dönüş şeklinde olacak.

Çiftçi'den yarışmaya davet"

Şanlıurfa'da bu tür organizasyonların yapılması için yerel yönetim olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Türkiye'nin en genç şehrine sportif ve eğitim yönündeki aktiviteler yakışır. Bunun için kitap fuarlarına, eğitim buluşmalarına ve spor alanındaki organizasyonlara önem veriyoruz. Tüm ilçelerimizde yaptığımız spor kompleksleri ve kültür merkezlerinin vermiş olduğu olumlu gelişmeler aslında bizim doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Şimdi de geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Urfa sokakları dağ bisiklet yarışının ardından bu yıl da yol bisikleti tutkunlarını şehrimizde ağırlıyoruz. Yarın sabah startını vereceğimiz yarışmaya tüm Şanlıurfa halkını davet ediyoruz" dedi.

(AK-SD-Y)



29.04.2017 15:16:52 TSI

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