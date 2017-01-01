29 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Zabıta arabası gelin arabası oldu

29 Nisan 2017 Cumartesi, 15:08
Zabıta arabası gelin arabası oldu
Zabıta arabası gelin arabası oldu
- Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda zabıta komiseri olan Muzaffer Özer, dünya evine girerken eşine sürpriz yaparak zabıta aracını gelin arabası yaptı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda zabıta komiseri olan Muzaffer Özer, dünya evine girerken eşine sürpriz yaparak zabıta aracını gelin arabası yaptı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Muzaffer Atsız dünya evine girerken çok sevdiği görev aracını gelin arabası olarak kullanmak istedi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'dan alınan izinden sonra zabıta aracı, gelin arabası oldu. Düğün salonuna eşini zabıta aracıyla getiren Muzaffer Özer, hayatlarının en özel günlerinden birine unutulmayacakları bir anı ekledi. Genç çift, gelin arabası olarak süslenen zabıta aracı ile konvoy yaparak düğün salonuna giderken, trafikte sirenleri çalıp tepe lambası yanan zabıta aracını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Genç çifti merakla izleyen vatandaşlardan bazıları araçlarıyla düğün konvoyuna dahil oldu.
Görev aracını çok sevdiğini ve bu yüzden dünya evine girerken de gelin arabası olarak kullanmak istediği söyleyen zabıta görevlisi Muzaffer Özer, "Görev aracımı gelin arabası olarak kullanmayı çok istiyordum. Başkanımız Burhanettin Kocamaz da izin verdi. İsteğim gerçekleşti. Gerçekten mutluyum. Bizim için unutamayacağımız bir anı oldu. Burhanettin Başkanımıza da bize bu imkanı verdiği için çok teşekkür ederiz" dedi.
Eşinin kendisine sürpriz yaptığını söyleyen Seray Özer ise "Eşim bana sürpriz yaptı. İlk başta çok şaşırdım ama hoşuma gitti. Unutamayacağımız bir anı oldu gerçekten. Burhanettin Başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.
(KRY-Y)

29.04.2017 15:17:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Zabıta aracını &quot;Gelin arabası&quot; yaptı
YEREL

ZABITA ARACINI "GELİN ARABASI" YAPTI
Ressam Balamir, 42'nci sanat yılını MTSO'da açtığı sergiyle kutluyor
YEREL

RESSAM BALAMİR, 42'NCİ SANAT YILINI MTSO'DA AÇTIĞI SERGİYLE KUTLUYOR
Şili, Türkiye ve doğusundaki ülkelerle Mersin üzerinden ticaret yapacak
YEREL

ŞİLİ, TÜRKİYE VE DOĞUSUNDAKİ ÜLKELERLE MERSİN ÜZERİNDEN TİCARET YAPACAK
Mezitli Belediyesi, Mayıs ayı boyunca yeni iş yeri açan her esnafa bisiklet verecek
YEREL

MEZİTLİ BELEDİYESİ, MAYIS AYI BOYUNCA YENİ İŞ YERİ AÇAN HER ESNAFA BİSİKLET VERECEK
Ümmiye Koçak yeni oyununu sahneledi
YEREL

ÜMMİYE KOÇAK YENİ OYUNUNU SAHNELEDİ
'Gelecekteki Ben' projesiyle öğrenciler bilinçleniyor
YEREL

'GELECEKTEKİ BEN' PROJESİYLE ÖĞRENCİLER BİLİNÇLENİYOR
Mersin'de nektarin hasadı başladı
YEREL

MERSİN'DE NEKTARİN HASADI BAŞLADI

Bağlar Halı Saha Spor Kompleksi törenle açıldı
YEREL

BAĞLAR HALI SAHA SPOR KOMPLEKSİ TÖRENLE AÇILDI
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN

Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG

İş yeri ruhsatı alan esnafa bisiklet
YEREL

İŞ YERİ RUHSATI ALAN ESNAFA BİSİKLET
Seramik pişirim çalıştayı Mezitli'de başladı
YEREL

SERAMİK PİŞİRİM ÇALIŞTAYI MEZİTLİ'DE BAŞLADI
Mersin'de 23 Nisan 5 gün gecikmeli kutlandı
YEREL

MERSİN'DE 23 NİSAN 5 GÜN GECİKMELİ KUTLANDI
Mersin çiçeklendi
YEREL

MERSİN ÇİÇEKLENDİ
Şili, Mersin firmalarını yatırıma çağırıyor
YEREL

ŞİLİ, MERSİN FİRMALARINI YATIRIMA ÇAĞIRIYOR
Husumetli aileler barış yemeğinde buluştu
YEREL

HUSUMETLİ AİLELER BARIŞ YEMEĞİNDE BULUŞTU
Mersin'de erik ihracatı başladı
YEREL

MERSİN'DE ERİK İHRACATI BAŞLADI

Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şubesi 1 Mayıs'ı Cumhuriyet Meydanı'nda kutlayacak
YEREL

TÜM EMEKLİLER SENDİKASI MERSİN ŞUBESİ 1 MAYIS'I CUMHURİYET MEYDANI'NDA KUTLAYACAK
Anaokulu öğrencilerinden fotoğraf sergisi
YEREL

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN FOTOĞRAF SERGİSİ
Kocamaz: &quot;Dört gündür Türk dünyası Karacaoğlan etrafında birleşti&quot;
YEREL

KOCAMAZ: "DÖRT GÜNDÜR TÜRK DÜNYASI KARACAOĞLAN ETRAFINDA BİRLEŞTİ"
Koca: &quot;Siber zorbalık, zorbalığın yeni bir biçimidir&quot;
YEREL

KOCA: "SİBER ZORBALIK, ZORBALIĞIN YENİ BİR BİÇİMİDİR"
Hasan Ali Yücel'in ismi Mezitli'de yaşayacak
YEREL

HASAN ALİ YÜCEL'İN İSMİ MEZİTLİ'DE YAŞAYACAK
Mersin'in 6 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 6 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Birleşik Krallık'ta bulutların üzerinde sırtında yüküyle yürüyen figür
YAŞAM

UÇAKTAKİ YOLCU YAKALAMIŞTI, FOTOĞRAFI YAKINLAŞTIRDIKLARINDA İSE...

 1
  • 2 Duş pozu olay oldu
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 Boy farkı ortaya çıktı