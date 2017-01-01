29 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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ilas'ta iş kazası: 1 ölü

29 Nisan 2017 Cumartesi, 15:11
ilas'ta iş kazası: 1 ölü
Milas'ta iş kazası: 1 ölü
- Genç yaşta iş kazasında hayatını kaybetti

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen bir iş kazasında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Milas'ta Avşar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir maden şirketinde iş kazası meydana geldi. Şantiye sahası içerisinde meydana gelen olayda 20 yaşındaki Fazıl Arslandağ, 48 KA 935 plakalı tanker kamyonu ile işçilerin kaldığı koğuş olarak kullanılan konteyner binasına çarpması sonucu ağır yaralandı.
Meydana gelen kazada Arslandağ araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkarılmasının ardından ambulans ile Özel İzan Sağlık Hastanesi'ne sevk edildi. Arslandağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Fazıl Arslandağ'ın hayatını kaybettiğini duyan yakınları ise sinir krizi geçirirken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
(ÇP-MB-Y)

29.04.2017 15:20:05 TSI
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