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Milletvekili Hürriyet, STK'ları ziyaret etti



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki parti heyeti, Kocaeli'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit ilçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, İzmit Belediyesi Meclis üyesi Ercan Umutlu, CHP İzmit ilçe Emek Bürosu Başkanı Ömer Akın, İzmit ilçe Yöneticisi Ali Kuzu ve Suca Omurca ile birlikte İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Genç, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ünal Özmural, Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Halim Karabekir, Yönetim Kurulu üyesi Ömer Aydın, Şube Müdürü Alpaslan Güven'i ziyaret etti.

Ziyaretlerde konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, "İlk defa insanlarımızda vatan millet söz konusu olduğunda hayır gerekçesi oluştu. Bazen çok gürültü yaparsınız kaybedersiniz, bazen de fısıltı ile seçim kazanırsınız. Halk bizden aldığı argümanları sokaklarda konuşmaya başladıkça, bu konuda cesurca ve birer siyasetçi gibi sahaya çıkan kitleler bizlere güç verdi. Bu anayasanın meşrutiyet tartışmasını bitirmeyeceğiz" dedi.

Konuşmasına devam eden Milletvekili Hürriyet, "Bu anayasa ile ülkenin yönetilmesi çok zor. 15 yıldır sıkıntılarla boğuşan bir Türkiye oluşturdular. Tayyip beyin şimdiden partisinin başına geçmek istemesi kendi içlerindeki yangının en büyük göstergesi. Oluşan bu birlikteliğin devam etmesi çok kıymetli. Referandumda çok güzel bir ahenk oluştu. Bunun devamını sağlamak için hepimize önemli işler düşüyor. Meşru ve haklı olan biziz" diye konuştu.

(İG-RFK-Y)



29.04.2017 15:27:38 TSI

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