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1 Mayıs'ta bu yollar kapalı olacak



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısı ile yapılacak kutlamalar kapsamında kapalı olacak yollarla ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Sakarya 1 Caddesi Eski Gima Kavşağından başlayarak, Sıhhiye Meydanında yapılacak açık hava toplantısı nedeniyle; 01 Mayıs 2017 günü yürüyüşün yapılacağı Sakarya 1 ve Sakarya 2 Caddeleri ile bu caddelere açılan cadde ve sokaklar, açık hava toplantısının yapılacağı Sıhhiye Meydanı ile meydana açılan cadde ve sokaklar saat 08.00'dan itibaren araç trafiğine kapatılacaktır. Ayrıca; yine Atatürk Bulvarı Migros Kavşağından Odunpazarı miting alanına kadar yapılacak "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" yürüyüşü dolayısıyla; Saat 08.00'dan itibaren yürüyüşün yapılacağı Atarük Bulvarı Migros Kavşağı, Atatürk Bulvarının Akarbaşı kavşağı yönüne gidiş güzergahı tek yön olarak, Şehit Yüzbaşı T. Güngör Caddesi, Atatürk Bulvarı kesişimi ve açık hava toplantısının yapılacağı Kemal Zeytinoğlu Caddesinde etkinliğin düzenleneceği bölümlerin trafiğe kapatılacağı, yürüyüş güzergahında ve açık hava toplantısının yapılacağı alanda park edilmiş araçlar kaldırılacaktır" denildi.

(İHA-Y)



29.04.2017 15:31:39 TSI

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