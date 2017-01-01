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Yeşilyurt Belediyesinden Yeni Malatyaspor'a 300 bin TL destek

- Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat:

- "Evkur Yeni Malatyaspor'a şampiyonluk yolunda destek vermek hepimizin asli görevi"



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MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediyesi olarak Evkur Yeni Malatyaspor'a 300 bin TL destek verdiklerini belirterek, "Evkur Yeni Malatyaspor'a şampiyonluk yolunda destek vermek hepimizin asli görevi" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile kulüp yöneticilerini Yeşilyurt Belediyesinin Yakınca'daki hizmet binasında ağırladı. Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Mehmet Karaman ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 300 bin TL'lik yardım çekini Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'e takdim etti. Ziyarette konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, şampiyonluk mücadelesi sırasında verdikleri destekten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkürlerini iletti. Süper Lige çıkma mücadelesi sırasında Yeşilyurt Belediyesinin desteğini sürekli hissettiklerini ifade eden Başkan Gevrek, "Evkur Yeni Malatyaspor ortak sevdamız, ortak paydamızdır. Yeşilyurt Belediye Başkanımız geçen sene de destek vermişti, bu sene de 300 bin TL'lik destekte bulundu. Takımımıza herkesin sahip çıkması ve etrafında kenetlenmesi önemlidir. El birliği yaparak takımın yanında olunması bizlere moral veriyor" ifadelerini kullandı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, tüm Malatyalıların ortak sevdası olan Evkur Yeni Malatyaspor'un emin adımlarla hedefine ilerlediğini ve sezon sonunda Süper Lige çıkacağına inandığını söyledi. Süper Lig mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor'u sonuna kadar desteklediklerini, bu kapsamda 300 bin TL destekte bulunduklarını dile getiren Polat, "Göztepe maçında takımımıza başarılar diliyorum, inşallah üç puanı alarak şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşmış olacağız. Evkur Yeni Malatyaspor hepimizin ortak sevdası, heyecanı ve mutluluğudur. Kulüp Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik heyetimiz, futbolcu kardeşlerimiz ve tüm maçlarda tribündeki yerini alarak takımı sahiplenen taraftarlarımız şampiyonluk için çok yoğun bir mücadele veriyorlar. Bu gönül işidir ve Malatya sevdasıdır. Hepimizin takımı desteklemesi gerekiyor. Bu destekle birlikte takımız inşallah sezon sonunda uzun yıllardır özlemini duyduğu Süper Lige yükselecektir" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediyesinin Malatya'nın tüm alanlarda gelişmesi ve büyümesi için elinden gelen gayreti gösterdiğine dikkat çeken Başkan Polat, "Yeni Malatyaspor'un şampiyon olması yaşadığımız kentimizin ve ilçemizin her alanda gelişmesine ışık tutacaktır. Bu kapsamda ligde kritik haftalardan geçen takımımıza karınca kararınca destek olmak adına 300 bin TL yardımda bulunuyoruz. Çorbada bizimde tuzumuz olsun istedik. Büyükşehir Belediyemiz takımın şampiyonluğu için büyük fedakarlık yapıyor. Bizlerde ilçe belediyeleri olarak takımımızı desteklemek durumundayız" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



29.04.2017 15:32:44 TSI

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