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Bozüyük'te Kasımpaşalı mahallesi sakinlerinden mevlit ve yağmur duası



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Kasımpaşa Mahallesi sakinleri tarafından Mevlid-i Şerif okutularak yağmur duası yapıldı.

Öğlen namazı öncesinde Kasımpaşa Orta Camii'nde ebediyete intikal etmiş mahalle sakinleri ve şehitler için mevlit okunarak sonrasında yağmur duası yapıldı. Ardından konuklara bin 500 kişilik şifalı pilav ve helva ikram edildi. Programa, Belediye Başkan yardımcısı Ali Avcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, CHP İlçe Başkanı İhsan Esel, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(İC-MET-Y)



29.04.2017 15:47:13 TSI

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