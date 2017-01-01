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Sekmen: "Kut'ül amare zaferi türk tarihinin övünç vesilesidir"



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kut'ül Amare Zaferi'nin 101. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Sekmen, yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi: "Kut'ül Amare Zaferi, Türk tarihinin bir övünç vesilesidir. Bundan tam yüz bir yıl önce kazanılan büyük Türk zaferinin adıdır Kut'ül Amare 29 Nisan 1916 günü Kut'ül Amare'ye sıkışan General Townshend komutasındaki 13 bin kişilik İngiliz tümeni 143 günlük bir kuşatmadan sonra Osmanlı kuvvetlerine kayıtsız ve şartsız teslim olmuştur. Yüzlerce subay ve binlerce askerin teslim olmasıyla sonuçlanan bu zafer, Türk tarihine altın harflerle yazılmıştır. Nureddin Paşa, Halil Paşa ve Fazıl Paşa'nın komutasındaki Osmanlı askerlerinin üstün cesaret ve kahramanlıkları sonucu düşmana geçit vermeyen nice isimsiz kahramanın elde ettiği bu eşsiz Kut Zaferi, maalesef 1940'lı yıllardan bu yana unutturulmaya çalışılmaktadır. Kahramanlarını unutan kahraman yetiştiremez. Bir milleti millet yapan unsurların başında hiç şüphesiz övündüğü tarih ve elde ettiği zaferler gelmektedir. İşte bu nedenle çocuklarımız ve gelecek nesillerimizi tarih şuuru, milli ve manevi değerlerimizle yetiştirmeliyiz. Bu vesileyle şanlı tarihimize altın harflerle yazılan Kut'ül Amare Zaferi'nin kahramanlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

(ERZ-AT-Y)



29.04.2017 15:49:03 TSI

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