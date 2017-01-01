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Salihli'de pedallar 'Mesir' için çevrildi



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa 477. Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Mesir Bisiklet Şenliği"nde bir araya gelen bisikletçiler, Salihli'de yaklaşık 40 kilometre pedal çevirdi.

Manisa Bisiklet Derneği Spor Kulübü ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği "Mesir Bisiklet Şenliği" kapsamında 7'den 70'e her yaş grubundan bisikletçiler, Salihli parkuru kapsamında kentte pedal çevirdi. Kent Meydanı'nda Salihli Bisiklet Topluluğu (SALBİT) öncülüğünde toplanan bisikletçiler kentte tur attıktan sonra Belediye Kent Müzesini ziyaret etti. Kurşunlu Kaplıcalarına da gezme fırsatı bulan bisikletçiler daha sonra Sart Antik Kentini bisikletleri ile gezerek parkuru tamamladı. 477. Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında 3 gün süreli "Mesir Bisiklet Şenliği" düzenlendiğini ifade eden Manisa Bisiklet Sporları Kulübü Derneği Başkanı Yüksel Gemici, "Festivalde ilk 2 gün Manisa Spil Dağı ve Türkmen Şelalesi rotaları olarak belirlenirken, 1 gününü ise Salihli ile Sart Antik Kenti olarak belirledik. Amacımız bisikletçilerin Salihli'nin tarihi ve kültürel yerlerini görmelerini sağlamaktı" dedi.

Gemici, Salihli parkurunu düzenleyen Salihli Bisiklet Topluluğu üyelerine teşekkür etti.

(BA-ÖND-Y)



29.04.2017 15:55:48 TSI

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