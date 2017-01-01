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Kula MHP'de Baytok güven tazeledi



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kula İlçe Başkanlığının tek listeyle gidilen olağan genel kurulunda Nazım Baytok güven tazeledi.

Kula Yunus Emre Kent Meydanı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula, Kula Belediye Başkan Vekili Faik Şentürk, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, eski belediye başkanları ve milletvekilleri, çevre ilçelerin MHP'li başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, "16 Nisan'da ülkemizdeki sistem tıkanıklığı aşılmış, ülkemizin önü açılmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi bütün bu zorlu süreçlerde milli bir sorumluluk almış, Türk milletinin ve ülkemizin dar boğazdan çıkmasına öncülük etmiştir. Devletimizin istikbaline, milletimizin istiklaline, vatanın izzetine ve bayrağın iffetine sonuna kadar sahip çıkmış, milletimizin direnç noktası ve güven merkezi olmuştur. Milliyetçi-Ülkücü hareket başladığı bir işi yarım bırakmamış, verdiği sözlerin altında kalmamıştır. Bu ülke için ettiğimiz yeminler tutulmuştur. Bugün Türkiye'nin arzulanan şekilde derlenip toparlanmasının tek seçeneği milletimizin tamamına hitap eden, herkesi bir ve kardeş gören Milliyetçi Hareket Partisi'nin başarı ve iktidarıdır. Tarih boyunca olduğu gibi şimdi de Türk Milleti sinsi ve alçak operasyonlara elbette teslim olmayacaktır. Milletimiz 16 Nisan'da sandık başına giderek, meşru irade ve seçimiyle hükümet etme sistemini değiştirmiştir. Ancak kaos lobileri hemen faaliyete geçmiştir. Yerli ve yabancı lobiler düğmeye basmıştır. Huzur içerisinde yapılan halk oylamasına gölge düşürmek için kargaşaya yatırım başlamıştır "dedi.

Faaliyet raporu ve bilançonun okunmasının ardından söz alan mevcut başkan ve kongrenin tek adayı Nazım Baytok ise şöyle konuştu:"MHP, 48 yıllık siyasi hayatında ülkemizde her zaman birlik ve beraberlik için mücadele etmiş ve son günlerde de Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ülkemiz adına milletimiz adına verdiği mücadele ülkemiz insanları tarafından takdir toplamıştır. Bizlerde Kula ilçe teşkilatı olarak sayın genel başkanımızın izinden devam etmekteyiz. Ne mutlu Türküm diyene"

Kongreye katılanlara da teşekkür eden Baytok, "Birlik ve beraberliğimizi bozmak, vatanımızı bölmek ve parçalamak isteyen güçlere karşılık, ülkemizi ayakta tutmak için önce olduğu gibi bundan sonrada gece gündüz çalışacağız" dedi. Tek listeyle gidilen kongrenin sonunda başkanlığa seçilen Nazım Baytok'un yönetimi ise şu isimlerden oluştu: Tevfik Akçay, Hüseyin Taşdelen, Mehmet Çakır, Halil Özkara, Hüseyin Gidiş, Mehmet Pala, Harun Kaşıkçı, Sait Sandallı, Ercan Er, Bilgehan Yüksel, Serkan Selendili, Ümit Karahan, Hüsnü Şentürk ve Muhammet Şentürk

(HY-ÖND-Y)



29.04.2017 16:15:21 TSI

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