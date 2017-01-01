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Acıpayam tarihi yeniden hayat buldu



(Fotoğraflı)



Yunus Bayraktar

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Acıpayam İlçesinde yaşayan İbrahim Yılmaz, tarihe iz bırakmış eşyaları hurdalıklardan toplayarak yeniden hayata kazandırıyor.

2011 yılından buyana antika statüsündeki eşyalara olan merakını keşfeden İbrahim Yılmaz Acıpayam'daki evinde bu eşyaları biriktirmeye başladı. İlk bakır kaplarla işe başladığını belirten Yılmaz, "Kaybolan tarihi yeniden canlandırmak ve anıları dededen toruna aktarmak için ve özellikle de Acıpayam'ın yakın tarihi kültürünün yaşatılması için hobi olarak böyle bir girişimde bulundum. Şu an elimde Acıpayam ve bölgemizin yörük kültürünü yansıtan birçok eşya var. Bunların belki maddi olarak bir değeri yok ancak, manevi değerlerinin çok yüksek olduğunu biliyorum. Özellikle Acıpayam'a bağlı mahallelerde atıl halde bulunan ve bizim yaşam şeklimizi yansıtan, ancak şuan teknolojinin gelişmesinden dolayı kullanılmayan, çürümeye bırakılan düven, at arabası, kağnı, çıkrık, kilim gibi eşyaları toplayarak önümüzdeki günlerde yetkililerin de desteğini alarak sergi açmak istiyorum" dedi.

(YB-Y)



29.04.2017 16:17:48 TSI

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