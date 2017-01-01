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Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat:

- "Pütürge bölgenin sağlık turizm merkezi olacak"



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, yapılan ve yapılacak olan yatımlar ile birlikte Pütürge'nin bölgenin sağlık turizm merkezi olacağını söyledi.

Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, Elazığ'da düzenlenen '1. Ulusal Sülük Çalıştayına katıldı.

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından su ürünleri ve sülük kullanımıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla bir otelde düzenlenen çalıştaya, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat , AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Gıda Tarım ve Hayvancılık Elazığ İl Müdürü Turan Karahan, Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinççi, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Özkan Özbay, Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Metin Çapta, akademisyenler ve davetliler katıldı. Çalıştayda konuşan Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, Pütürge'de bulunan Sülüklü Gölleriyle, Pütürge'nin bölgenin sağlık turizmi noktasında önemli merkezlerden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Göreve geldikleri 3 yıldan buyana kısa zamanda Pütürge için çok önemli projelere imza attıklarını belirten Polat, "Bu yaptığımız ve yapacağımız projeler sadece Pütürge ve Malatya'yı değil, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa ve bölge için çok önemli projelerdir. Kubbe Dağı Tünel Projesi ile bölgenin kaderi değişecek. Özellikle Sülüklü Gölü Projesi ile de Pütürge ve bölgesi çok büyük bir sağlık merkezi olacak" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Pütürge Belediye Başkan Mehmet Polat'a Çalıştay Komitesi Tarafından Sülüklü Göl Projesi İle sağlık sektörüne verdiği katkılardan dolayı bir başarı plaketi verildi.

(BT-SD-Y)



29.04.2017 16:19:46 TSI

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