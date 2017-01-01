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Kula'da seyir halindeki tır alev aldı



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken bilinmeyen sebepten dolayı alev alan tır, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kula ilçesi E96 Karayolu Kovukdere mevkiinde M.Ö. (24) idaresindeki 26 VP 39X plakalı tır henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Yangını farkeden sürücü M.Ö. tırı hemen sağ şeride çekerek, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri alev alan tıra müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü. Yangından sürücü M.Ö. yara almadan kurtulurken, tır kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(HY-ÖND-Y)



29.04.2017 16:26:37 TSI

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