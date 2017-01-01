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Zonguldak kartalları kan bağışında bulundu



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Kartalları Beşiktaş Taraftarları Derneği gönüllü kan bağışında bulundu.

Zonguldak Kartalları Beşiktaş Taraftarları Derneği tarafından her yıl geleneksel hale gelen ve bu yıl 4. sü düzenlenen gönüllü kan bağış organizasyonu düzenlendi. Düzenlenen kan bağışına Dernek Başkanı İzzet Dursun, Kızılay Kan Merkezi Müdürü ve aynı zaman Beşiktaş kongre üyesi Selim Alan ve taraftarlar katıldı.

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Kızılay Kan Merkezi Müdürü Selim Alan, "Zonguldak Kartalları Beşiktaş Taraftarları Derneği ile bu tür organizasyonları her yıl geleneksel olarak düzenliyoruz. Bu yıl 4.sü düzenlendi. Bu tür etkinlikleri diğer dernek ve kurumlardan bekliyoruz. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Ben başkan ve yönetimine Kızılay'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

(SÖ-SÖ-Y)



29.04.2017 16:28:55 TSI

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