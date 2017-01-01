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Şehiriçi Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın güven tazeledi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 16:33
Şehiriçi Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın güven tazeledi
Şehiriçi Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın güven tazeledi

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - S.S. 131 Nolu Aydın Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek liste ile gerçekleştirilen kongrede Kooperatif Başkanı Okan Yalçın güven tazeledi.

Aydın Şoförler Odası Düğün Salonunda gerçekleştirilen ve Divan Başkanlığını M. Kemal Özdemir'in yaptığı olağan genel kurula üyeler yoğun ilgi gösterdi. Genel Kurula Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç ve diğer oda başkanları katıldı. Başkanlık divanın seçiminin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından faaliyet raporu okundu. Açılış konuşmasını yapan Aydın Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, genel kurulda "Mevcut son durak tesisimiz yeterli olmadığı ve şehrin içinde kaldığı için daha iyi bir hizmet verebilmek için yeni bir yere ihtiyacımız var. İhtiyacımızı karşılayacak büyüklükte ve özellikle Polis Okulu çevresinde yer arayışı içerisindeyiz. Yaklaşık 15 dönümlük bir yer satın alıp daha modern bir durak yapmak istiyoruz. Yer konusu netleşince resmi işlemleri yapabilmek için kooperatifimizin genel kurulunu olağan üstü toplayacağız" dedi.

Kooperatif çalışmaları hakkında üyelere bilgi veren kooperatif Başkanı Okan Yalçın, "Yeni çalışan şoförlerimizin hizmet kalitesinin yükseltilmesi için ayın ayış şoförünü belirlemeyi geleneksel hale getirdik. Bu vesileyle kentimizin üst düzey yöneticilerinin durağımıza gelmesini sağlayarak sizlerin sorunlarını tek bir ağızdan yetkililere ilettik. Ayın şoförü uygulaması amacına ulaşıp çalışan personelin motivasyonu için her ay bir şoför seçilip ödüllendirildi. Bu uygulamamız aynen devam edecek" şeklinde konuştu.
160 şehir içi minibüsünün 20 güzergahta yapmış olduğu taşımacılık hakkında bilgi veren Başkan Yalçın, "Üniversite güzergahında yaşanan yoğunluğun önlenmesi için yolcunun yoğun olduğu saatlerde, güzergah yoğunluğu az olan hatlardan araç takviyeleri yapılarak yolcularımızın mağduriyeti giderilmiştir. Ayrıca 19 nolu hat Mimar Sinan Mahallesi-Adnan Menderes Üniversitesi güzergahında transit sefere başlamıştır" diye konuştu.

kliması olmayan araç yolcu taşıyamayacak
Mayıs ayının sonuna kadar kliması olmayan 12 aracın da klima takması için süre verdiklerini ifade eden Yalçın, "Aydın yaz ayları oldukça sıcak oluyor. Vatandaşların yazın ve kışın daha iyi yolculuk yapabilmeleri için bütün araçlara klima takılması konusunda yönetim kurulu ile karar alandı. Bu karar bütün üyelere bildirildi. Ama 12 tane araç sahibi bazı nedenlerden dolayı takamadı. Mayıs ayının sonuna kadar herkes araçlarına klima taksın. Eğer arkadaşlar mayıs ayının sonuna kadar klima takmaz ise klima takmayan araçlar, klima takana kadar yolcu taşımalarına izin vermeyeceğiz" diyerek uyarıda bulundu.

Bütün araçlarda engelli erişim rampası takıldığını dile getiren Başkan Yalçın, araçlar içerisinde kameraların bulunduğunu ve güzergah araçlarının hareket saatini öğrenmek isteyen vatandaşların Aydın Şehirici sitesinden ulaşabileceklerini aktardı.
Konuşmaların ardından Divan Başkanı M. Kemal Özdemir'in gündem maddelerini görüşüp oyladı. Daha sonra üyeler sorunlarını dile getirdi.

Yapılan genel kurulda Aydın Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin yeni yönetimi şöyle; Başkan Okan Yalçın, Nihat Atan, Önder Eroğlu, Kemal Selçuk, Basri Yaman, Ersin Akay, Edip Çağlayan, Günaydın Işık, Şahabettin Kanşıray.
(MB-Y)

29.04.2017 16:42:18 TSI
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