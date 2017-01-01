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Niğde'de ' Huzur Türkiye 5' uygulaması



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - İçişleri Bakanlığınca tüm yurtta yapılan 'Huzur Türkiye 5' uygulamasında Niğde'de bin 340 kişi sorgulandı. Asayiş, Terör, Uyuşturucu, Kaçakçılık ve Trafik ekiplerinden oluşan 270 polisin katıldığı uygulamada, kontrol noktaları oluşturularak durdurulan araçların iç ve bagaj kısımları didik didik arandı. Şüpheli şahısların üst aramaları ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorguları yapıldı. Bin 340 kişinin sorgulandığı uygulamada 88 iş yeri de denetlendi.

(MB-YE-SK)



29.04.2017 16:53:06 TSI

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