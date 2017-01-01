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İpekyolu Muhtarlar Derneğinden yeşil alan açıklaması

29 Nisan 2017 Cumartesi, 16:52
İpekyolu Muhtarlar Derneğinden yeşil alan açıklaması
İpekyolu Muhtarlar Derneğinden yeşil alan açıklaması

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Muhtarlar Derneği, 2011 yılında yaşanan depremlerde yıktırılan kamu kuruluşlarına ait arazilerin yeşil alan veya park olarak hizmet vermesi gerektiğini belirtti.
Konuya ilişkin bir basın açıklaması yapan Muhtarlar Derneği, Van'da yeşil alan ve park sorununun çözülmesi için kamu kuruluşlarına ait arazilerin yeşil alan olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Van'da ciddi anlamda yeşil alan ve park ihtiyacı olduğunu belirten dernek başkanı Turgut Külay, "İlimizde nüfusun hızlı bir şekilde artması ve eski bahçeli tek katlı yapıların yerlerini çok katlı binalara bırakması ilde bulunan yeşil alanları oldukça daralttı. Yeşil alan noktasında Türkiye ortalamasına baktığımızda ilimizin son sıralarda yer aldığını görmekteyiz. O yüzden insanlarımızın rahat nefes alacakları yeşil alan ve parkların arttırılması gerekir" dedi.
Kentte 2011'de meydana gelen depremlerin ardından yıkılan bazı kamu kurumlarının yerine tekrar inşaatlar yapıldığı yönünde duyumlar aldıklarını belirten Külay, depremlerin ardından il merkezinde taşınan askeri alanlar ve kimi kamu kurumlarına ait olan arazilerin yeşil alan olarak değerlendirildiğini ifade etti. Yeşil alan ve parklara çevrilen bu arazilerde yapılaşmaya gidileceği iddialarının olduğunu ifade eden Külay, "Bizler bu alanların yeşil alan veya park olarak kalmasını talep ediyoruz. Belediye adına yeşil alan olarak buraların terkinleri yapılmalı ve buralara beton yığınları yapılmamalıdır. Bizlerin kulağına gelen buralara bina yapılacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını umuyoruz" diye konuştu
(MD-ŞAK-Y)

29.04.2017 16:59:40 TSI
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