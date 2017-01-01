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Anadolu Üniversitesi kupasına kavuştu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Birinci Deplasmanlı Bayanlar Hentbol Ligi'nin son haftasında, şampiyonluğunu daha önceden ilan eden Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, lig sonuncusu Metropol Spor'u ağırladı. Maçı 43-31 kazanan şampiyon hentbolcular, maç sonunda şampiyonluk kupasını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ve CHP Milletvekili Utku Çakırözer'in elinden aldı.

Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndaki maçta, Ankara temsilcisi Metropol Spor karşısında baştan sona rahat bir oyun sergileyen Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, elde ettiği bu sonuçla ligi galibiyet ile noktaladı. Ligin son maçında Eskişehirli taraftarların da yalnız bırakmadığı Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü oyuncuları, maç sonunda büyük bir coşku ile kupalarına kavuştu. Madalya töreninin ardından, şampiyonluk kupalarını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in ellerinden alan şampiyon hentbolcular, şampiyonluk kupası ile toplu halde hatıra fotoğraf çektirdi.

Rektör Gündoğan ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, kupa töreni sonrası Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü oyuncularını tek tek tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Maç boyunca bir dakika bile susmayan Eskişehirli taraftarlar ise kupa töreninde de tezahüratları ile takımına sahip çıkarak, şampiyonluğu doyasıya kutladı.

(İHA-MUR-Y)



29.04.2017 17:07:15 TSI

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