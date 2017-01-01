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Kars'ta sığınak içerisinde uzun namlulu silah ve patlayıcılar ele geçirildi



KARS (İHA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde icra edilen arazi aramasında sığınak içerisinde uzun namlulu silah ve patlayıcılar ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığı resmi web sitesi yurt içi olaylar kısmında yapılan açıklamada, "Kars/Kağızman'da güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 30 kg amoyum nitrat ve çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi" denildi.

(AA-AA-Y)



29.04.2017 17:19:13 TSI

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