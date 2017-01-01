29 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Spor Toto 2. Lig

29 Nisan 2017 Cumartesi, 17:19
Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig
- Nazilli Belediyespor: 4 Pendikspor: 2

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, sezonun san maçında sahasında ağırladığı Pendikspor'u 4-2 mağlup etti.

Maç öncesi/, hayatını kaybeden Gaziantepsporlu Frantisek Rajtoral için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Karşılaşmayı Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve eşi, Nazilli Belediye Başkanı ve Nazilli Belediyespor Onursal Başkanı Haluk Alıcık, her iki kulübün yöneticileri, 250 civarında Nazilli Belediyespor ve 5 Pendiksporlu taraftarla birlikte izledi.

Maçtan dakikalar:
4. Dakikada orta alandan ani gelişen Pendikspor atağında topla buluşan Onur sert vurdu. Defans oyuncusundan seken top Kaleci Hasan'ı kontrpiyede bırakarak ağlarla buluştu. 0-1.
11. dakikada orta sahadan gelişen Nazilli Belediyespor atağında Mert Çapar'ın ceza alanına pasında Fatih Üge'nin sert şutu ağlarla buluştu. 1-1.
34. dakikada ceza alanı içerisinde çalımlarla pozisyon arayan Mert Çapar'ın sert şutunda topu Kaleci Murat son anda iki hamlede kontrol altına aldı.
42. dakikada ev sahibi ceza alanına sokulan Umut rahat pozisyonda çaprazdan sert vurdu. Top Kaleci Hasan'ın yanından ağlara gitti.1-2.
56. dakikada Ersoy'un sağ kanattan ceza alanına pasında Abdulkadir topu düzelterek şutunu çekti. Top kaleci Murat'tan döndü.
59. dakikada orta alandan ani atak geliştiren ev sahibi ekipte topla ceza yayına giren Semih sert vurdu. Kaleciden dönen top semihe çarparak şans eseri ağlara gitti. 2-2.
73. dakikada Fatih Üge, orta alandan aldığı topu çalımlarla ceza yayı üzerine kadar sokulup Hakan Doğan'a pasladı. Hakan Doğan Kaleci Murat'ı da çalımladıktan sonra topu ceza alanının köşesinden boş ağlara gönderdi.3-2.
84. dakikada sağ kanattan gelen ortaya Hakan Doğan mükemmel bir plase ile ağlara gönderdi.4-2.

Stat: Nazilli Şehir
Hakemler: Mustafa Aydın xxx, Abdullah Melih Karaduman xxx, Gökhan Barcın xxx
Nazilli Belediyespor: Hasan x, Mehmet Ersavaş x, Berkay x (Serkan dk. 83 ?), Fatih Üge xx, Hakan Duran x, Abdülkadir xx (Hakan Doğan dk. 69 x), Gökhan xx, Hüseyin x, Semih xx (Doğancan dk. 64 x), Mert xxx, Ersoy x
Teknik Direktör: Ahmet Kazım Ertem
Pendikspor: Murat xx, Hakan x, Umut xx (Taha dk. 46 xx), Mehmet xx (Tayfur dk. 72 x), Ramiz x, Mustafa xx, Onur xx (Zeki dk. 46 x), Azad xx, Enes xx, Mahmut xx, Yasin xx
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Goller: Fatih Üge (dk. 11), Semih (dk. 59), Hakan Doğan (dk. 73-84) (Nazilli Belediyespor) Onur (dk. 4), Umut (dk. 42) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Berkay, Gökhan (Nazilli Belediyespor) Mahmut (Pendikspor)
(AS-MB-S)

29.04.2017 17:28:07 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Aydın'da DEAŞ üyesi yakalandı
YEREL

AYDIN'DA DEAŞ ÜYESİ YAKALANDI
Aydın Şehiriçi Kooperatifinde Okan Yalçın Güven tazeledi
YEREL

AYDIN ŞEHİRİÇİ KOOPERATİFİNDE OKAN YALÇIN GÜVEN TAZELEDİ
Şehiriçi Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın güven tazeledi
YEREL

ŞEHİRİÇİ KOOPERATİFİ BAŞKANI OKAN YALÇIN GÜVEN TAZELEDİ
Hayvansal gıda tüketmeyenler için festival
YEREL

HAYVANSAL GIDA TÜKETMEYENLER İÇİN FESTİVAL

Avrupa'da ikinci Türkiye bir ilk Didim'de
YEREL

AVRUPA'DA İKİNCİ TÜRKİYE BİR İLK DİDİM'DE
Aydın'da dev kelebek şaşırttı
YEREL

AYDIN'DA DEV KELEBEK ŞAŞIRTTI
Nazillililer yaza sabah sporu ile formda giriyor
YEREL

NAZİLLİLİLER YAZA SABAH SPORU İLE FORMDA GİRİYOR
Aydın'da kar helvası tezgaha indi
YEREL

AYDIN'DA KAR HELVASI TEZGAHA İNDİ
Doğaltaş sektörü ihracatta 2 milyar doları aşmayı hedefliyor
YEREL

DOĞALTAŞ SEKTÖRÜ İHRACATTA 2 MİLYAR DOLARI AŞMAYI HEDEFLİYOR
Nazilli'de zamlara tavşankanı çözüm
YEREL

NAZİLLİ'DE ZAMLARA TAVŞANKANI ÇÖZÜM
Mevsimler tersine döndü
YEREL

MEVSİMLER TERSİNE DÖNDÜ
ADÜ Kızılay Topluluğu'ndan kan bağışı kampanyası
YEREL

ADÜ KIZILAY TOPLULUĞU'NDAN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
Aydın merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

AYDIN MERKEZLİ 8 İLDEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Aydın'da darbedilen kişi öldü
YEREL

AYDIN'DA DARBEDİLEN KİŞİ ÖLDÜ
Başkan Alıcık, 1 Mayıs'ı kutladı
YEREL

BAŞKAN ALICIK, 1 MAYIS'I KUTLADI
Nazilli'de el bombası bulundu
YEREL

NAZİLLİ'DE EL BOMBASI BULUNDU
Büyükşehir Nazilli'de ücretsiz solum testi yaptı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR NAZİLLİ'DE ÜCRETSİZ SOLUM TESTİ YAPTI
Aydın'ın Mart ayı ihracatı yüzde 10,9 arttı
YEREL

AYDIN'IN MART AYI İHRACATI YÜZDE 10,9 ARTTI
Başkan Özakcan'ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN ÖZAKCAN'IN 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ MESAJI
aşak Koleji öğrencileri Dünya Barışı Afiş Yarışması'na katıldı
YEREL

AŞAK KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ DÜNYA BARIŞI AFİŞ YARIŞMASI'NA KATILDI
Sokak hayvanları için otomobilini satıyor
YEREL

SOKAK HAYVANLARI İÇİN OTOMOBİLİNİ SATIYOR

Atık şişe toplayan yaşlı otomobilin çarpması sonucu öldü
YEREL

ATIK ŞİŞE TOPLAYAN YAŞLI OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ
ADÜ'de sokak basketbolu ve futbolda ödüller sahiplerini buldu
YEREL

ADÜ'DE SOKAK BASKETBOLU VE FUTBOLDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Birleşik Krallık'ta bulutların üzerinde sırtında yüküyle yürüyen figür
YAŞAM

UÇAKTAKİ YOLCU YAKALAMIŞTI, FOTOĞRAFI YAKINLAŞTIRDIKLARINDA İSE...

 1
  • 2 Duş pozu olay oldu
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 Boy farkı ortaya çıktı