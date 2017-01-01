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Çobanlar Bursa'da buluşuyor



(Fotoğraflı)



Fatih Ak

BURSA (İHA) - Türkiye genelindeki çobanlar Bursa'nın Karacabey ilçesinde buluşacak.

2017 geleneksel Türkiye çobanları küçükbaş hayvan ve ekipmanları tanıtım faaliyetleri Karacabey'de yapılacak. Çoban Bülent Yaşar, "Karacabey ilçesinde 12-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek küçükbaş hayvan ve ekipmanları tanıtım faaliyetinde Türkiye'deki çobanlar bir araya gelecek. Sayın cumhurbaşkanımızın da katılarak bizleri onurlandırmasını istiyoruz. Çobanlığın felsefesini anlamayan insan başkalarını yönetemez. Ülkemizde ilk defa ırklar arasında çeşitli yarışmalar yapılacak. Bu yarışlara İlle de France, Merinos, Romanov, Sakız ırkları katılacak. Sürünün vazgeçilmez unsurları çoban köpekleri yer alacak. Bu yarışmalarda Uludağ Üniversitesi ve Yerli Irklar Federasyonundan bir ekip hakem olarak görev alacaklar" dedi.

(MŞ)



29.04.2017 17:36:37 TSI

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