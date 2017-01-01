YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Manisa Büyükşehir'in play-off rakibi Silivrispor

Manisa Büyükşehir'in play-off rakibi Silivrispor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Spor Toto 3. Lig 2. Grupta sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Silivrispor oldu. Play-off'da ilk maç 4 Mayıs Perşembe günü Manisa'da, ikinci maç ise 8 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak.

Mücadele ettiği Spor Toto 3. Lig'de ikinci sezonunda play-off oynamaya hak kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2016-2017 sezonunu 58 puanla 3. sırada tamamladı. Bu sonuçla play-off'a kalan yeşil-beyazlıların rakibi Silivrispor oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Silivri ile ligde ilk maçını 23 Ekim 2016 yılında İstanbul'da oynamış ve bu maçtan 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı. İkinci maçta ise Manisa Büyükşehir Belediyespor rakibini 5 Mart 2017 tarihinde Manisa'da konuk etmiş ve bu maçta 1-1 sona ermişti. Silivrispor ikili averajda Manisa Büyükşehir Belediyespor'a üstünlük sağladığı için play-off'ta ilk maç 4 Mayıs Perşembe günü Manisa'da, ikinci maç ise 8 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak. Grupta play-off oynayacak olan Erbaaspor'un rakibi ise ertelenen Dersimspor-Çatalcaspor maçının sonucuna göre belli olacak. Erbaaspor, play-off'ta Çatalca yada Düzcespor takımlarından birisi ile karşılaşacak. Play-off maçlarının galipleri ise 13-14 Mayıs tarihlerinde tarafsız sahada final maçı oynayacak. Final maçından galip gelen takım Spor Toto 2. Lig'e yükselecek.

(ÖND-Y)



29.04.2017 18:07:26 TSI

NNNN

