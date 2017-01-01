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YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
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Rektör Uzun'a tebrik ziyaretleri başladı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 18:04
Rektör Uzun'a tebrik ziyaretleri başladı
Rektör Uzun'a tebrik ziyaretleri başladı

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne atanarak göreve başlayan Prof. Dr. Orhan Uzun'u tebrik nedeniyle ziyaretler başladı.
Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne atanarak görevine başlayan Prof. Dr. Orhan Uzun tebrik için ziyaretine gelenleri kabul etti. Bartın İl Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Şahin, Eğitim-Bir-Sen Bartın Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Akça ve yönetim kurulu üyeleri ile İnsan Hak ve Hürriyetleri Yardım Vakfı (İHH) Bartın Şube Başkanı Selami Ünsal, Rektör Uzun'a yeni görevinin hayırlı olmasını dilediler.
Rektör Uzun ise ziyaretlerden duyduğu mutluluğu dile getirerek "Üniversitemizde uluslararası nitelikleri gözeterek, Bartın ve çevresi başta olmak üzere ülkemize yeni ve faydalı kazanımlar sunmak için gayret göstereceğiz. Gösterdiğimiz çabayla bölgesel kalkınmada üniversite olarak katkı sunmak istiyoruz. Ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda yürüttüğümüz bilimsel çalışmalarla sürece katkı sunarken, öğrencilerimizi de bu doğrultuda nitelikli bireyler olarak geleceğe taşımak hedefindeyiz" dedi.
(AY-İÇ)

29.04.2017 18:13:19 TSI
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