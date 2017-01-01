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Aydınspor 2. Lig'e veda etti

- Tuzlaspor: 1 Aydınspor 1923: 0



(Fotoğraflı)



Mehmet Sarıkaya

AYDIN (İHA) - Spor Toto 2. Lig kırmızı grup takımlarından Aydınspor 1923, sezonun son haftasında İstanbul deplasmanında oynadığı ligde kalma mücadelesinde Tuzlaspor'a 1-0 mağlup olarak 4 yıl önce çıktığı lige veda etti.



Sıcak bir havada oynanan kritik mücadelede Tuzlaspor taraftarı takımlarını yalnız bırakmazken, yaklaşık 80 Aydınspor 1923 taraftarı da stattaki yerini aldı. Maç sonunda büyük üzüntü yaşayan Aydınspor 1923'lü futbolcular, gözyaşlarına hakim olamadı. Adeta maç sonu yığılıp kalan siyah beyazlı ekip Aydın'ın ve onca taraftarını hüzne boğdu. Haftalardır düşme potasının içinde çırpınan Kırklarelispor, Ankara'da Bugsaşspor'u 2-0 mağlup ederek ligde kalan diğer takım oldu.



Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Aydınspor 1923 Kulüp Başkanı Hidayet Türen hakeme itiraz etti. Polislerin yatıştırdığı ve Başkan Türen ve ekibi ligden düşmenin şokunu üzerinden atamadı. Yenilgi ve ligden düşmenin burukluğunu hazmedemeyen siyah beyazlı taraftalar ise kısa süreli olarak polisle gerginlik yaşadı.



Maçtan dakikalar:

3. dakikada orta sahada topu hızlıca kapan Vedat'ın ceza sahası dışarısından attığı sert şut üstten dışarıya çıktı.

26. dakikada Şamil'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanına sert giden top kaleci Bekir'in ellerinde kaldı.

31. dakikada Doğan'ın yerde kalmasıyla kazanılan serbest vuruşta Doğan cezasına kesti, penaltı noktası üzerinden Ozan Papaker, ayağıyla dokunarak köşeden ağlara gönderdi: 1-0

34. dakikada Sadık'ın sağ taraftan yerden ortasında ceza sahası içerinde topa Ozan vurdu, kaleci Evren'in müdahalesiyle birlikte top üst direkten geri geldi, dönen topu Ömer uzaklaştırdı.

44. dakikada Oğuzhan'la sol kanatta verkaç yapan Vedat çalımını attı, vuruşunda kaleci Bekir topa sahip oldu.

56. dakikada Oğuzhan'ın sağdan kullandığı kornerde arka direkte kafayı Erdi vurdu, kaleci Bekir rahat bir şekilde topu egale etti.

90+7. dakikada Melik, Reşo'yu geçti yerden ortasında arka direkte Sadık'ın sert vuruşu yan direkten geri geldi topu Reşo taca gönderdi.



Stat: Tuzla Belediye Stadı

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Murat Ergin Gözütok xx

Tuzlaspor: Bekir xx, Ferhat xx (Anıl dk.81 x), Bülent xx, Sadık x, Doğan xx (Tuncay dk. 59 xx), Gökcan xx, Şahin x (Melik dk. 51 x), Kaan xx, Ethem xx, Ozan xxx, Muharrem xx

Teknik Direktör: Ümit Davala

Aydınspor 1923: Evren x, Erdi x, İsmail x, Süleyman x, Ömer (Emre Emre dk. 90+1 ?), Vedat x, Şamil x (Reşo dk. 62 x), Gürcan x, Berat Ali x (Metincan dk. 75 x), Oğuzhan x, Tahir x

Teknik Direktör: Mahmut Arslan

Gol: Ozan (dk. 31) (Tuzlaspor)

Kırmızı kart: Erdi (dk. 90+1) (Aydınspor 1923)

Sarı kartlar: Bülent, Doğan,Bekir (Tuzlaspor), Vedat, Berat Ali (Aydınspor 1923)

(MB-S)



29.04.2017 18:34:17 TSI

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