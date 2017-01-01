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Başkan Fadıloğlu, Emekçilerin Bayramını kutladı



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GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ülkenin büyümesine, gelişmesine, kalkınmasına en büyük katkıyı sağlayanların çalışan, üreten, işçi ve emekçiler olduğunu belirterek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı. Başkan Fadıloğlu, "Ülkenin büyümesine, gelişmesine, kalkınmasına en büyük katkıyı sağlayanlar, çalışan, üreten, işçi ve emekçi vatandaşlarımızdır. Emeği, alın terini ve helal kazancı kutsal sayan, üretimde ve paylaşımda adaleti savunan bir kültür ve medeniyetin mensupları olarak, tüm çalışanların emeklerinin tam karşılığını almaları önceliklerimiz arasındadır. Toplumsal ilerlemenin ilk şartı, insanların rahat, huzurlu ve geleceğe güvenle baktıkları bir ortamda yaşamalarıdır. Bu ortamın sağlanmasında bizlere büyük görevler düşüyor. İşçi hakları ve yaşam standartları konusunda sürdürülebilir gelişmeleri hedefliyoruz. Biliyoruz ki bu gelişmeler sağlandıkça, ülkemiz ve şehrimizin de gelişim süreci hızlanacaktır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde en büyük temennimiz, 1 Mayıs gününün, her türlü provokasyondan, tahriklerden, taşkınlıklardan uzak, emek ve dayanışma kavramlarına yaraşır bir şekilde, bayram ve şenlik havasında geçmesi, dostça, kardeşçe ve omuz omuza kutlanmasıdır. Ülkemizin kalkınmasında ve ilerlemesinde alın terleriyle mücadele eden tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü en içten duygularımla kutluyor, bütün emekçi kardeşlerimi sevgiyle selamlıyorum" dedi.

(SD-Y)



29.04.2017 18:45:36 TSI

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