29 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Fadıloğlu, Emekçilerin Bayramını kutladı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 18:36
Başkan Fadıloğlu, Emekçilerin Bayramını kutladı
Başkan Fadıloğlu, Emekçilerin Bayramını kutladı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ülkenin büyümesine, gelişmesine, kalkınmasına en büyük katkıyı sağlayanların çalışan, üreten, işçi ve emekçiler olduğunu belirterek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı. Başkan Fadıloğlu, "Ülkenin büyümesine, gelişmesine, kalkınmasına en büyük katkıyı sağlayanlar, çalışan, üreten, işçi ve emekçi vatandaşlarımızdır. Emeği, alın terini ve helal kazancı kutsal sayan, üretimde ve paylaşımda adaleti savunan bir kültür ve medeniyetin mensupları olarak, tüm çalışanların emeklerinin tam karşılığını almaları önceliklerimiz arasındadır. Toplumsal ilerlemenin ilk şartı, insanların rahat, huzurlu ve geleceğe güvenle baktıkları bir ortamda yaşamalarıdır. Bu ortamın sağlanmasında bizlere büyük görevler düşüyor. İşçi hakları ve yaşam standartları konusunda sürdürülebilir gelişmeleri hedefliyoruz. Biliyoruz ki bu gelişmeler sağlandıkça, ülkemiz ve şehrimizin de gelişim süreci hızlanacaktır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde en büyük temennimiz, 1 Mayıs gününün, her türlü provokasyondan, tahriklerden, taşkınlıklardan uzak, emek ve dayanışma kavramlarına yaraşır bir şekilde, bayram ve şenlik havasında geçmesi, dostça, kardeşçe ve omuz omuza kutlanmasıdır. Ülkemizin kalkınmasında ve ilerlemesinde alın terleriyle mücadele eden tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü en içten duygularımla kutluyor, bütün emekçi kardeşlerimi sevgiyle selamlıyorum" dedi.
(SD-Y)

29.04.2017 18:45:36 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Geleceğin Mühendisleri Yarışıyor&quot;
YEREL

"GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ YARIŞIYOR"
GAÜN'de Toplumsal Sorunların Çözümünde Alimlerin Sorumluluğu Çalıştayı başladı
YEREL

GAÜN'DE TOPLUMSAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ALİMLERİN SORUMLULUĞU ÇALIŞTAYI BAŞLADI
Gaziantep Kolej Vakfı Liseleri Zorro Müzikalini sahneleyecek
YEREL

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI LİSELERİ ZORRO MÜZİKALİNİ SAHNELEYECEK
&quot;Toplumsal Sorunların Çözümünde Alimlerin Sorumluluğu&quot; çalıştayı
YEREL

"TOPLUMSAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ALİMLERİN SORUMLULUĞU" ÇALIŞTAYI
&quot;Toplumsal Sorunların Çözümünde Alimlerin Sorumluluğu&quot; çalıştayı
YEREL

"TOPLUMSAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ALİMLERİN SORUMLULUĞU" ÇALIŞTAYI
&quot;Gençlik Komisyonu Her Yerde&quot;
YEREL

"GENÇLİK KOMİSYONU HER YERDE"
Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
&quot;Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu Sempozyumu&quot;
YEREL

"HAZRETİ PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU SEMPOZYUMU"
&quot;Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu Sempozyumu&quot;
YEREL

"HAZRETİ PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU SEMPOZYUMU"
Opr. Dr. Faruk aykanat hasta kabulüne başladı
YEREL

OPR. DR. FARUK AYKANAT HASTA KABULÜNE BAŞLADI
Uzman doktorlara diz yaralanmaları konusunda eğitim
YEREL

UZMAN DOKTORLARA DİZ YARALANMALARI KONUSUNDA EĞİTİM
HKÜ'de Arabuluculuk sempozyumu
YEREL

HKÜ'DE ARABULUCULUK SEMPOZYUMU
GSO, Coğrafi İşaretli Ürünler zirvesine katıldı
YEREL

GSO, COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİNE KATILDI
Sarımsakta çifte sevinç
YEREL

SARIMSAKTA ÇİFTE SEVİNÇ
Şehitkamil'de 187 kişi daha okur-yazar oldu
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DE 187 KİŞİ DAHA OKUR-YAZAR OLDU
Şahinbey'den sınır ötesine yardım
YEREL

ŞAHİNBEY'DEN SINIR ÖTESİNE YARDIM
Naci Topçuoğlu MYO &quot;Halıya Estetik Dokunuşlar Projesi&quot; ile Farkılık oluşturuyor
YEREL

NACİ TOPÇUOĞLU MYO "HALIYA ESTETİK DOKUNUŞLAR PROJESİ" İLE FARKILIK OLUŞTURUYOR
Milletvekili Erdoğan'dan 1 Mayıs kutlaması
YEREL

MİLLETVEKİLİ ERDOĞAN'DAN 1 MAYIS KUTLAMASI
Suriye'deki Türkmenlere çadır desteği
YEREL

SURİYE'DEKİ TÜRKMENLERE ÇADIR DESTEĞİ
Rektör Yılmaz'ın 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Mesajı
YEREL

REKTÖR YILMAZ'IN 1 MAYIS İŞÇİ VE EMEKÇİLER BAYRAMI MESAJI
Nizip MYO Öğrencilerinden Örnek TDP Projesi
YEREL

NİZİP MYO ÖĞRENCİLERİNDEN ÖRNEK TDP PROJESİ
Gaziantep'te kültür-sanat
YEREL

GAZİANTEP'TE KÜLTÜR-SANAT
EN ÇOK OKUNANLAR
Birleşik Krallık'ta bulutların üzerinde sırtında yüküyle yürüyen figür
YAŞAM

UÇAKTAKİ YOLCU YAKALAMIŞTI, FOTOĞRAFI YAKINLAŞTIRDIKLARINDA İSE...

 1
  • 2 Duş pozu olay oldu
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 Boy farkı ortaya çıktı