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"Geleceğin Mühendisleri Yarışıyor"

29 Nisan 2017 Cumartesi, 18:56
"Geleceğin Mühendisleri Yarışıyor"
"Geleceğin Mühendisleri Yarışıyor"
- Özel Sanko Ortaokulu Türkiye Birincisi Oldu

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Özel SANKO Ortaokulu, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarının Orta Doğu Teknik Üniversitesinde düzenlediği 2'inci Ulusal "Geleceğin Mühendisleri Yarışıyor" yarışmasında Türkiye birincisi oldu.
Türkiye genelinden ortaokul öğrencilerinin takım olarak katıldığı yarışma, bugün (29 Nisan 2017) Ankara'da düzenlendi. Özel SANKO Ortaokulu öğrencilerinden Arda Karayılan, Fuat Şimşek ve Mukaddes Miray Mavi, Rehber Öğretmenleri Fatih Mehmet Günaydın ve Gülnur Karslıgil Ergin eşliğinde "Hızı Aşma Yoldan Çıkma" isimli projeyle yarışarak Gaziantep'e Türkiye birinciliğini getirdi. "Hızı Aşma Yoldan Çıkma" isimli projede, aralarında belli bir uzaklık ve belli bir yükseklik farkı olan iki nokta arasına her birinin uzunluğu 1 m olan 12 doğrusal parça ile bir yol inşa ederek, bir voleybol topunun, yolla teması hiç kesilmeden, başlangıç ile bitiş arasını 10 saniyede geçebilmesi amaçlanıyor. Uzunluğu ve yüksekliği dikkate alındığında 1200 kombinasyonu olan yarışmanın finaline kalan 4 okul takımı arasından Özel SANKO Ortaokulu takımı yarışmayı tamamlayan tek takım oldu ve birincilik ödülü olarak 1.200 TL değerinde hediye çekini kazandı.
Özel SANKO Ortaokul Müdürü Uğur Çekici, öğrencilerinin böylesine güzel bir başarıya imza atmalarının gururunu yaşadıklarını belirterek, öğrencilerini ve öğretmenlerini kutladı, başarılarının devamını diledi.
(SD-Y)

29.04.2017 19:04:56 TSI
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