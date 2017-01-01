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Karabük'te 5. geleneksel çocuk şenliği

29 Nisan 2017 Cumartesi, 19:18
Karabük'te 5. geleneksel çocuk şenliği
Karabük'te 5. geleneksel çocuk şenliği

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabük Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si organize edilen çocuk şenliği Kent Meydanında yapıldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında yapılması planlanan fakat olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen ve geleneksel hale gelen çocuk şenliği Karabük Kent Meydanında yapıldı. Kent Meydanında düzenlenen şenliklere aileleriyle birlikte gelen Karabüklü çocuklar eğlence ve neşe dolu bir gün geçirdi.
Kent Meydanına kurulan platformda gün boyunca şarkılar çaldı, çocuklar için yarışmalar, animasyon gösterileri düzenlendi. Ayrıca yüz boyama, macunlar ve balonlar dağıtıldı. Kent Meydanında yapılan kutlamalara çocuklar kadar büyüklerde ilgi gösterdi.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, çocukların yüzündeki mutluluğu artırmak için bu sene çocuk şenliğinin beşincisini düzenlediklerini söyleyerek, " Karabük Belediyesi olarak yaptığımız tüm çalışmalarımızın temelinde çocuklarımız var. Çünkü çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır." dedi.
(YE-YE-Y)

29.04.2017 19:26:48 TSI
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