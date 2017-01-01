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Eğitimde Erzurum farkı

- Erzurum'da okullaşma oranı brüt olarak ilkokul düzeyinde yüzde 98.2, ortaokulda yüzde 106.9, ortaöğretim düzeyinde de yüzde 95.5 oldu.



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ERZURUM (İHA) - İllere ve eğitim seviyesine göre okullaşma oranı, 2016/2017 sonuçları açıklandı. Erzurum'da okullaşma oranı brüt olarak ilkokul düzeyinde yüzde 98.2, ortaokulda yüzde 106.9, ortaöğretim düzeyinde de yüzde 95.5 oldu. Net olarak ise ilkokul düzeyinde yüzde 92.4, ortaokulda yüzde 95.4, ortaöğretim düzeyinde yüzde 72.6 olarak kaydedildi.

Net veriler ve Erzurum

Erzurum'da net olarak erkekler bazında okullaşma oranı ilkokul düzeyinde yüzde 92.5, ortaokul seviyesinde yüzde 95.0, ortaöğretim seviyesinde ise yüzde 73.8 olarak kaydedildi. Kız öğrenciler bazında okullaşma oranı da ilkokul düzeyinde yüzde 92.3, ortaokul seviyesinde yüzde 95.8, ortaöğretim seviyesinde ise yüzde 71.4 olarak bildirildi.

Brüt veriler ve Erzurum

Erzurum'da brüt olarak erkekler bazında okullaşma oranı ilkokul düzeyinde yüzde 98.2, ortaokul seviyesinde yüzde 105.3, ortaöğretim seviyesinde ise yüzde 100,5 olarak açıklandı. Kız öğrenciler bazında brüt okullaşma oranı da ilkokul düzeyinde yüzde 98.3, ortaokul seviyesinde yüzde 108.5, ortaöğretim seviyesinde ise yüzde 90.3 olarak aktarıldı.

(ERZ-AT-Y)



30.04.2017 07:30:41 TSI

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