YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erzurum'dan 7 yılda 732 marka

Erzurum'dan 7 yılda 732 marka



ERZURUM (İHA) - Erzurum'da 2010-2016 yıllarında toplam 732 marka tescil belgesi aldı. İlde 2016 yılında tescil edilen marka sayısı 2010 yılına göre yüzde 163, 2015 yılına göre de yüzde 20 oranında artış gösterdi.

Marka ve Erzurum'un konumu

Marka tescili ülke sıralamasında 2010 yılında 40, 2011 yılında 35, 2012 yılında 39, 2013 yılında 42, 2014 yılında 40, 2015 yılında 40'ıncı sırayı alan Erzurum 2016 yılını 39'uncu sırada tamamladı. Erzurum'da 2010 yılında 57, 2011 yılında 84, 2012 yılında 94, 2013 yılında 97, 2014 yılında 125, 2015 yılında 125, 2016 yılında 150 marka tescil belgesi aldı.

Marka başvurusu ve Erzurum

Erzurum 2016 yılında marka başvuru sayısı bakımından Türkiye illeri sıralamasında 37'inci sıraya çıktı. Marka başvuru sayısının en yüksek olduğu iller, İstanbul 44782, Ankara 7440, İzmir 6546, Bursa 4348, Gaziantep 3439, Antalya 2978, Konya 2548, Kocaeli 1940, Adana 1475, Mersin 1368, Denizli 1340, Kayseri 1320, Muğla 1054, Sakarya 888, Hatay 887, Eskişehir 780, Tekirdağ 693, Manisa 677, Balıkesir 662, Samsun 611, Aydın 578, Trabzon 475, Kahramanmaraş 433, Şanlıurfa 412, Diyarbakır 362, Çanakkale 356, Afyonkarahisar 311, Mardin 287, Malatya 280, Karaman 261, Isparta 245, Elazığ 223, Edirne 219, Kütahya 213, Rize 210, Çorum 198, Erzurum 197 olarak sıralandı.

(ERZ-AT-Y)



30.04.2017 07:31:59 TSI

NNNN

