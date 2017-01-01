30 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzurum'dan 7 yılda 732 marka

30 Nisan 2017 Pazar, 07:23
Erzurum'dan 7 yılda 732 marka

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da 2010-2016 yıllarında toplam 732 marka tescil belgesi aldı. İlde 2016 yılında tescil edilen marka sayısı 2010 yılına göre yüzde 163, 2015 yılına göre de yüzde 20 oranında artış gösterdi.
Marka ve Erzurum'un konumu
Marka tescili ülke sıralamasında 2010 yılında 40, 2011 yılında 35, 2012 yılında 39, 2013 yılında 42, 2014 yılında 40, 2015 yılında 40'ıncı sırayı alan Erzurum 2016 yılını 39'uncu sırada tamamladı. Erzurum'da 2010 yılında 57, 2011 yılında 84, 2012 yılında 94, 2013 yılında 97, 2014 yılında 125, 2015 yılında 125, 2016 yılında 150 marka tescil belgesi aldı.
Marka başvurusu ve Erzurum
Erzurum 2016 yılında marka başvuru sayısı bakımından Türkiye illeri sıralamasında 37'inci sıraya çıktı. Marka başvuru sayısının en yüksek olduğu iller, İstanbul 44782, Ankara 7440, İzmir 6546, Bursa 4348, Gaziantep 3439, Antalya 2978, Konya 2548, Kocaeli 1940, Adana 1475, Mersin 1368, Denizli 1340, Kayseri 1320, Muğla 1054, Sakarya 888, Hatay 887, Eskişehir 780, Tekirdağ 693, Manisa 677, Balıkesir 662, Samsun 611, Aydın 578, Trabzon 475, Kahramanmaraş 433, Şanlıurfa 412, Diyarbakır 362, Çanakkale 356, Afyonkarahisar 311, Mardin 287, Malatya 280, Karaman 261, Isparta 245, Elazığ 223, Edirne 219, Kütahya 213, Rize 210, Çorum 198, Erzurum 197 olarak sıralandı.
(ERZ-AT-Y)

30.04.2017 07:31:59 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kafede çıkan yangında 3 kişi dumandan zehirlendi
YEREL

KAFEDE ÇIKAN YANGINDA 3 KİŞİ DUMANDAN ZEHİRLENDİ
Horasan'da silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
YEREL

HORASAN'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ 2 YARALI
AK Parti İl Danışma Meclisi yapıldı
YEREL

AK PARTİ İL DANIŞMA MECLİSİ YAPILDI
Eğitimde Erzurum farkı
YEREL

EĞİTİMDE ERZURUM FARKI
Erzurum vergi mükellefi sayısında artış
YEREL

ERZURUM VERGİ MÜKELLEFİ SAYISINDA ARTIŞ
Ölüm nedeni istatistikleri açıklandı
YEREL

ÖLÜM NEDENİ İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI
GÜNCELLEME - Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
YEREL

GÜNCELLEME - ERZURUM'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ 2 YARALI
Erzurum'da silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL

ERZURUM'DA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI

Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
B.B. Erzurumspor: 0 Fethiyespor: 0
YEREL

B.B. ERZURUMSPOR: 0 FETHİYESPOR: 0
Yabancı öğrenciler, kültürlerini tanıtmak için buluştu
YEREL

YABANCI ÖĞRENCİLER, KÜLTÜRLERİNİ TANITMAK İÇİN BULUŞTU
Rektör Çomaklı, Erzurum Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI, ERZURUM KİTAP FUARI'NIN AÇILIŞINA KATILDI
Sekmen: &quot;Kut'ül amare zaferi türk tarihinin övünç vesilesidir&quot;
YEREL

SEKMEN: "KUT'ÜL AMARE ZAFERİ TÜRK TARİHİNİN ÖVÜNÇ VESİLESİDİR"
Erzurum fark attı
YEREL

ERZURUM FARK ATTI
Erzurum'da öncelik eğitim ve sağlıkta
YEREL

ERZURUM'DA ÖNCELİK EĞİTİM VE SAĞLIKTA
DHMİ Erzurum verileri açıklandı
YEREL

DHMİ ERZURUM VERİLERİ AÇIKLANDI
10. Uluslararası öğrenci buluşması Erzurum'da gerçekleşti
YEREL

10. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BULUŞMASI ERZURUM'DA GERÇEKLEŞTİ
AK Parti Erzurum Milletvekili Ilıcalı, &quot;Erzurum, Erzincan ve Kars olarak 2026 Kış Olimpiyatlarına adayız&quot;
YEREL

AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ILICALI, "ERZURUM, ERZİNCAN VE KARS OLARAK 2026 KIŞ OLİMPİYATLARINA ADAYIZ"
Diş eti hastalıklarına dikkat
YEREL

DİŞ ETİ HASTALIKLARINA DİKKAT
Kişinin tarzına göre burun estetiği
YEREL

KİŞİNİN TARZINA GÖRE BURUN ESTETİĞİ
Mobbing ile Mücadele Derneği, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti
YEREL

MOBBİNG İLE MÜCADELE DERNEĞİ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF.DR. ÖMER ÇOMAKLI'YI ZİYARET ETTİ
Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK BEKLENİYOR
TRT Geleneksel ''Radyo Günleri'' başlıyor
YEREL

TRT GELENEKSEL ''RADYO GÜNLERİ'' BAŞLIYOR
Kadıoğlu, Güneş Vakfının konuğu oldu
YEREL

KADIOĞLU, GÜNEŞ VAKFININ KONUĞU OLDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Gülbeddin Hikmetyar terör listesinden çıkarıldı
GÜNDEM

HİKMETYAR TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

 1
  • 2 İşte Osmanlı'nın çökmesine neden olan anlaşma!
  • 3 Dev maçta zafer Joshua'nın!
  • 4 Kronik hastaya ayda 1000 TL