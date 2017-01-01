30 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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AK Parti İl Danışma Meclisi yapıldı

30 Nisan 2017 Pazar, 07:38
AK Parti İl Danışma Meclisi yapıldı
AK Parti İl Danışma Meclisi yapıldı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum İl Başkanlığı Nisan Ayı Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda ilk olarak divan teşekkülü oluşturuldu. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın hazırladığı slayt gösterimi sonrası açılış konuşmasını yapmak üzere İl Başkanı Mehmet Emin Öz kürsüye davet edildi. Başkan Öz, konuşmasında; "Türk ve dünya tarihinde eşine az rastlanır bir olayla karşılaştık. 15 Temmuz gecesi, beraber namaz kıldığımız, kıbleye döndüğümüz, yıllarca kurbanlarımızı ve bir çok ibadetimizi paylaştığımız insanlar, bize silahlarını doğrulttu. Bunu beklemiyorduk" dedi.
Öz: "Türkiye'nin kaderi değişti"
Haçlı seferlerinin beklenebilirliğine vurgu yapan Başkan Mehmet Emin Öz, "Bildiğimiz Avrupalıların orduları gelmiş, Selahattin Eyyubi de onları durdurmuştur. Olması gereken budur. Biz tarihi böyle öğrendik ve hep böyle inandık. Haçlı seferlerini, ilkokul mezunu bir imamın kılığına girerek yapacaklarını tahmin edemezdik. Bizi yok etmek için Müslüman kimliğinin altına saklanacaklarına ihtimal veremezdik. Fakat bu haçlı seferlerini hazırlayanların unuttukları bir şey var ki, artık karşılarında bildiğimiz klasik bir Türk lider yok. Yarım sayfalık bir bildiri yayınlandığında şapkasını alıp gidecek liderlerin artık bu ülkeyi yönetme ihtimali de yok. Askerî dayanaklarla bağırdığınızda, radyodan ihtilal sesi ve Hasan Mutlucan'ın şiirleri, türküleri verildiğinde evinde oturup kaderini bekleyecek bir halk da yok artık. Yeni bir insan, yeni bir lider, yeni bir bakış açısı gelişmiş ve bu bakış açısıyla yönetilen Türkiye zincirlerini kırarak başa güreşen güçlü bir devlet halini almıştır. Bunu göremediler ya da hesap edemediler. Yöntem bakımından Türk tarihinde eşi olmayan bu kalkışmaya karşı, eşsiz bir lider çıktı. Halka bu olayın bir ihtilal olduğunu ve bir cemaatin bu ihtilalin koç başı olduğunu hatırlattı. Buna inanan halk sokağa çıktı ve Türkiye'nin kaderi değişti" ifadelerini kullandı.
Sekmen: "Güçlü bir evet ile geleceği de kurtardınız"
Konuşmasında 16 Nisan'da yapılan referandum çalışmalarına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti teşkilatlarına teşekkür ederek, "Seçim çalışmalarında gösterdiğiniz özveri neticesinde Erzurum, büyükşehirler arasında birinci sıraya oturacak kadar güçlü bir "Evet" ile göğsümüzü kabartmıştır. Şüphesiz bunda sizlerin geceli gündüzlü çalışmanız ve yeni sistemin halka anlatılmasında sağladığınız katkının etkisi büyüktür. Türkiye, başkanlık sistemiyle yıkılmaz bir kale olarak vatandaşlarına daha iyi hizmet üreten bir devlet olarak geleceğini garanti altına almıştır" dedi.
AYDEMİR: AK ADIMLARLA YÜRÜYORUZ
AK Parti İl Danışma Meclisi'nde konuşan Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de Türkiye'nin geçmişine sünger çekildiğini hatırlatarak, "Bu sünger olumsuzlukları düzelterek, eksiklikleri tamamlayarak ve her bakımdan güçlendirilmiş bir ülke kurarak çekildi. Geçmişinden güç alan Türkiye, AK adımlarla geleceğine emin bir şekilde yürüyor. Daha güzel günler göreceğiz ve bugünlerin mimarı sizlersiniz" dedi.
Ilıcalı: "2023 hedefine yürüyoruz"
Meclis'te konuşan Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı ise Türkiye'nin AK Parti ile kaderinin değiştiğini hatırlatarak, "Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, dünyaya güçlü Türkiye damgasını vurmaya devam ediyor. İlk on ekonomi arasına girmeyi kendisine hedef olarak koyan, savunma sanayinde dışa bağımlılığını giderek azaltan ülkemiz, referandum sonucu elde ettiği yeni hükümet sistemiyle daha güçlü, daha müreffeh bir devlet olacaktır" şeklinde konuştu.
Toplantıya AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Yönetimi, İlçe Belediye Başkanları, geçmiş dönem il ve belediye başkanlarıyla çok sayıda partili katıldı.
(ERZ-AA-Y)

30.04.2017 07:46:46 TSI
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