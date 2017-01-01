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Horasan'da silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı



ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Yeşilyurt Köyünde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Köyünde arazi anlaşmazlığı dolayısıyla aralarında tartışma yaşanan iki aile fertleri bir süre sonra silahlı kavgaya tutuştu. Uzun namlulu tüfeklerin kullanıldığı kavgada vücutlarına mermi isabet eden 3 kişi yaralandı. Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, Yeşilyurt Köyünde yeni bir olumsuz olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

(ERZ-AA-Y)



30.04.2017 07:59:13 TSI

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