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Milyonluk projede kursiyerler sertifikalarını aldı

30 Nisan 2017 Pazar, 08:55
Milyonluk projede kursiyerler sertifikalarını aldı
Milyonluk projede kursiyerler sertifikalarını aldı
- DABB ve MEÜ tarafından hazırlanan, Mersin Deniz Ticaret Odası ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin de paydaş olarak yer aldığı, AB'nin 1 milyon lira hibe desteği verdiği projeye katılarak kurs programını tamamlayan üniversite mezunu 117 işsiz gence sertifikaları törenle verildi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB), Mersin Üniversitesi (MEÜ) tarafından hazırlanan, Mersin Deniz Ticaret Odası ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin de paydaş olarak yer aldığı, Avrupa Birliği'nin (AB) 1 milyon lira hibe desteği verdiği projeye katılan üniversite mezunu 117 işsiz genç, kurs programını tamamlayarak, sertifikalarını aldı. Bir yıl süren eğitim sonrasında, bazı kursiyerlerin eğitim sırasında sektörde işbaşı yaptıkları, bazı kursiyerlerin de sertifika töreni sırasında iş teklifi aldığı belirtildi.
DABB ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Mersin Üniversitesi Uğur Oral Kültür Merkezi'ndeki törende, Türkiye'deki tüm belediye birlikleri içerisinde AB tarafından projesi onaylanan tek birliğin DABB olduğunu, bunun haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Türkiye'nin en büyük sorununun işsizlik olduğunu bunu Çukurova Belediye Başkanı seçildikten sonra, ilk 6 ayda yapılan 40 bin iş başvurusunu görünce daha iyi anladığını ifade eden Çetin, "Biz de bu istihdam sorununa bir nebze çözüm üretmek için belediyemizde istihdam birimi oluşturduk ve binlerce işsiz vatandaşımıza iş kapısını araladık. Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği olarak, Mersin Üniversitesi (MEÜ), Mersin Deniz Ticaret Odası ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği ile Avrupa Birliği hibe programı için lojistik sektöründeki işsiz gençlerimize iş imkanı sağlayabilmek için bir proje hazırladık. Birlikler arasında, kabul edilen tek proje unvanını aldık. Bu projedeki hedefimiz, projemizde eğitim alan tüm gençlerimizi iş sahibi yapmaktı. Bunun, daha eğitimleriniz tamamlanmadan yaşanmaya başlaması bizleri mutlu etti. Sektörel eğitimlerinizin yanı sıra, uluslararası firmaları ziyaret edip, sektörü tanıma fırsatı buldunuz. Bugün ise bir yıl süren eğitimin sonuna geldiniz. Bundan sonraki meslek hayatınızda, hepinize başarılar diliyorum. Sizlere katkıda bulunmak için hazırladığımız projenin amacına ulaşıyor olması, bizim için ayrı bir sevinç kaynağı" dedi.

"İşsizliğin kaynağı arz-talep dengesizliği"
Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ise işsizlik sorununa dikkat çekerek, "Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği ve Çukurova Belediye Başkanı Sayın Soner Çetin'in anlattığı iş başvurusu yoğunluğunu, ben de göreve geldikten sonra yaşadım. Maalesef, bu bizim acı bir gerçeğimiz. Türkiye'deki işsiz gençlerin 4'te birinin üniversite mezunu olması da bu sorunun ayrı bir parçası. Üniversiteyi bitiren çoğu gencimiz işsiz. Ancak, Organize Sanayi Bölgelerindeki fabrikalar da, üniversite mezunu kalifiye personel bulamamaktan şikayetçi. Bu da gösteriyor ki, üniversiteden mezun olanlar ile üniversite mezunu personel arayan sektörler arasında, bir arz-talep dengesizliği var. Bunu ortadan kaldırmadığımız sürece, sistemdeki bu aksaklık giderilmediği sürece işsizliğe köklü çözüm bulabilmek imkansız. Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği, Mersin deniz Ticaret Odası ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği ile yürüttüğümüz bu projeyle, istihdam sorununa bir nebze çözüm olmak için yola çıktık. Umarım, bizim yaptığımız bu projenin devamı gelir. Başka kurum ve kuruluşlar da, bu projeyi örnek alıp, istihdama katkı bulunursa, bu bile projemizin bir kazanımı olacaktır" diye konuştu.
DABB, MEÜ, MDTO ve UND'nin 'İş Akademisi' projesine katılan ve bir yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan 117 kursiyere sertifikaları verildi. Projeye katkı koyan kurum temsilcilerine de, plaket ve teşekkür belgesi takdim edildikten sonra, toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.
Törenin ardından düzenlenen kokteylde, bazı iş adamlarının kursiyerlere, iş görüşmesi için randevu verdiği gözlendi.
(ADN-Y)

30.04.2017 09:00:32 TSI
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