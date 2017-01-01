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Kısa Kulvar Sürat Pateni Türkiye Şampiyonası



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Erzurum'da Kısa Kulvar Sürat Pateni Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

Palandöken ilçesinde bulunan 2 binlik Buz Pateni salonunda düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Türkiye Şampiyonası final müsabakalarıyla son bulacak.

28- 30 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonaya, Erzurum, Kocaeli ve İstanbul'dan 100'e yakın sporcu katıldı.

Büyükler, Genç A, B, C, D ile Yıldızlar A, B, C kategorilerinde kadın ve erkeklerde 500 ila 1500 metre arasında yarışların yapıldığı şampiyonada, sporcular dereceye girebilmek için büyük mücadele verdi.

Şampiyonda, yarışlar sonunun da dereceye giren sporculara, madalya ve ödülleri törenle verildi.

(ERZ-AA-Y)



30.04.2017 09:07:57 TSI

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